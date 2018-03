Indrukwekkend en eigen

cd hiphop

Roots Manuva:Slime & Reason ****

Op zijn vierde studioalbum heeft de Britse artiest Roots Manuva twee gezichten. Het ene gezicht is dat van de achteroverleunende rapper die invloeden uit rap, dub, dancehall en electro op briljante wijze samensmelt tot een unieke mix van lome klanken. Het andere dat van een melancholisch mijmerende spoken-wordkunstenaar die worstelt met zichzelf en zijn omgeving. Het eerste gezicht domineert in tracks als Again & again, ouderwets fantastische dancehall die wordt aangedreven door een rauwe sample van een blazerssectie. Het tweede in de groeipijnpoëzie van The show must go on, waarin een hulpeloze Roots Manuva in een naar urine riekend opvanghuis met tranen in zijn ogen een gebroken relatie verwerkt met een orgeltje en haperende digitale geluiden.

Met hoog schmierende zangstemmen, tegendraadse geluidjes en bewust simplistische geluidseffecten wordt in beide varianten een eigenzinnig genre gecreëerd, dat Roots Manuva op zeker de helft van de nummers tot indrukwekkende hoogte stuwt.

Saul van Stapele