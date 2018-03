Indiase politie pakt leider islamitische terreurbeweging op

Mumbai.De Indiase politie heeft de leider van een weinig bekende islamitische terreurbeweging gearresteerd, die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor een serie bomaanslagen waarbij ruim 120 doden zijn gevallen. Dat hebben de Indiase autoriteiten gisteren bekend gemaakt. Mohammed Arif Shaik werd samen met vier anderen gearresteerd. Volgens de politie waren de vijf mannen van plan een aanslag te plegen in Mumbai, de financiële hoofdstad van India. Shaik heeft volgens de politie de Indiase Mujahedeen opgericht, een militante groepering die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor aanslagen eerder deze maand in New Delhi (21 doden) en de bloedige aanslagen in Jaipur (61 doden) en Gujarat (45 doden) eerder dit jaar.