India arresteert terreurverdachte

Mumbai, 25 sept. De politie in Mumbai heeft de oprichter van de terreurbeweging Indiase Mujahideen gearresteerd. Gisteren maakte de politie bekend dat Mohammed Arif Shaikh samen met vier anderen is opgepakt in de afgelopen twee weken. Zij zouden in het bezit zijn van explosieven en munitie. De Indiase Mujahideen hebben de recente bomaanslagen in Ahmedabad, Jaipur en New Delhi opgeëist, waarbij respectievelijk 45, 61 en 21 doden vielen. Ook brengt de politie hen in verband met de treinaanslagen in 2006 in Mumbai, waarbij ruim 200 doden vielen