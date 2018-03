In 2015 moet elk Afrikaans kind naar school

In New York wordt vandaag vergaderd over de Millenniumdoelen. Deze lijst van acht ambitieuze doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het halveren van extreme armoede of het stimuleren van goed onderwijs, is in 2000 door de VN opgesteld. In 2015 moeten de doelen zijn verwezenlijkt. Nieuw aan de lijst is vooral dat arme landen eerst intern hun problemen evalueren, zodat rijke donorlanden vervolgens aan de hand van de acht Millenniumdoelen concrete hulp kunnen bieden. Westerse landen hebben afgesproken op jaarbasis minimaal 0,7 procent van hun Bruto Nationaal Product te besteden aan ontwikkelingshulp.

Het klinkt mooi. Iedereen steunt dit nobele doel. Toch blijkt uit vorige week dinsdag gepresenteerde cijfers dat het aantal mensen dat honger lijdt sinds 2006 met 75 miljoen is gestegen. Bovendien houdt bijna geen enkel land zich aan de overeengekomen afspraken. Binnen de EU wordt gemiddeld maar 0,32 procent uitgegeven aan ontwikkelingshulp. Nederland, Luxemburg en de Scandinavische landen zijn wereldwijd de enigedie zich wél aan de afspraken houden. Hoe is het mogelijk dat doelen die zo belangrijk zijn door regeringen zo weinig serieus genomen worden?

Een eerste probleem rond de Millenniumdoelen is dat er een groot verschil blijkt te bestaan tussen praten op internationaal niveau en doen op nationaal niveau. De lidstaten moeten zorgen voor het benodigde geld. Maar regeringen leggen in eerste instantie verantwoording af aan hun kiezers, niet aan de VN.

Het tweede probleem vloeit hieruit voort: in onze moderne samenleving zijn de media belangrijke spelers binnen de voor onze democratie belangrijke informatievoorziening. Zaken die veel in beeld komen in de media, worden door de burger sneller als belangrijk ervaren.

Zo ontstaat de zogenaamde ‘terreurparadox’: sinds de aanslagen van 2001 krijgt de bestrijding van het internationale terrorisme prioriteit boven de Millenniumdoelen. Kort door de bocht is de redenatie als volgt: waarom zouden we ons belastinggeld weggeven aan mensen die ons misschien zullen opblazen? Het maatschappelijke draagvlak voor hulp lijkt in een behoudender samenleving dan ook dalende. In 2006 was 60 procent van de Nederlanders nog voorstander van meer ontwikkelingshulp, anno 2008 vindt 60 procent het ontwikkelingsbudget te hoog.

Als er in voorbeeldland Nederland al stemmen opgaan om drastisch te korten op ontwikkelingshulp, zoals Tweede Kamerleden Geert Wilders en Rita Verdonk willen, wat kunnen we dan verwachten van andere westerse donorlanden? Hoe kunnen we aandacht genereren voor de Millenniumdoelen, als dat zo’n belangrijk hulpmiddel om ze te verwezenlijken? Drie miljard mensen stemden af op de door filantroop en U2-zanger Bono georganiseerde Live8 concerten. In Nederland waren er de spotjes in het kader van de Goed Bezig! Campagne. Desondanks lijkt de westerse burger niet warm te lopen voor de Millenniumdoelen. De publieke discussie gaat over andere onderwerpen. De afstand die de Millenniumdoelen moeten afleggen van de VN-gebouwen in New York tot een Nederlandse of zelfs een Amerikaanse huiskamer is gigantisch.

Toch dragen miljoenen mensen wereldwijd het welbekende witte bandje. Hoe kan het dan dat keer op keer internationale verdragen niet meer dan retoriek blijken te zijn? Politiek draagvlak creëren blijft lastig. Het vergt politieke moed om een langetermijnproject als de Millenniumdoelen op de agenda te zetten. En het vergt een burger die zich niet alleen aangesproken voelt als hij in de supermarkt biologische bananen koopt, maar ook als hij gaat stemmen. Dat kan alleen als hij met de neus op de feiten wordt gedrukt: het is in zijn eigen belang dat de Milleniumdoelen worden gehaald. We krijgen dan namelijk niet alleen een eerlijkere, maar daardoor ook een stabielere wereld. En in een stabielere wereld is de terreurdreiging minder en kan iedereen rustiger gaan slapen.

Hans Wetzels (25) studeerde af op de Millenniumdoelen bij Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht.