Hongkongse spaarders halen rekeningen leeg

Een sms’je met een vijfregelige onheilspellende waarschuwing dat de Bank of East Asia in Hongkong op instorten stond leidde gisteren en vandaag tot een paniekerige race naar de loketten van deze middelgrote bank.

De onrust was dermate groot dat alleen een injectie van 500 miljoen Amerikaanse dollar (340 miljoen euro) van de monetaire autoriteiten in de Chinese eilandenstad en een reddingsactie van de rijkste tycoon van Hongkong spaarders en investeerders een beetje kon te kalmeren.

Duizenden Hongkongse spaarders, toch al hypernerveus door al het nieuws uit de Verenigde Staten, wilden persoonlijk hun rekeningen bij BEA leeghalen omdat zij dachten dat de directie van BEA het belang van de bank in Lehman Brothers had gebagatelliseerd.

Het gerucht wilde dat de obligatieportefeuille van BEA in Lehman Brothers en in het verzekeringsconcern AIG een veelvoud bedroeg van de gemelde 61 miljoen dollar. Dat gerucht kwam bovenop de verliezen die de bank had geleden als gevolg van een frauderende makelaar in BEA-dienst en de verlaging van de kredietstatus door kredietbeoordelaar Moody’s naar negatief.

In de stad waar alles om geld en aandelen draait en iedereen direct of indirect bij de geldmarkten betrokken is, is een grote interne fraude en een kredietstatusverlaging al voldoende om spaarders en investeerders ongerust te maken. Toen daar nog eens een sms’je over de naderende ondergang van BEA overheen kwam was de paniek gezaaid.

Iedere politieke en financiële topman moest er gisteren aan te pas komen om de gemoederen tot bedaren te brengen en even werd zelfs gevreesd dat er ook op andere banken – en op banken in Macau, net als Hongkong een Chinese regio met een aparte status – een ouderwetse bankrun zou ontstaan.

Om te voorkomen dat de paniek zich zou verspreiden – BEA is de derde bank van de stad en 90 jaar oud – besloot de Hongkong Monetary Authority om 500 miljoen dollar in het banksysteem te pompen. Nadat bekend was gemaakt dat aandelenmakelaar en vermogensbeheerder Li Ka-shing, de rijkste man van de stad en daarmee een van de rijksten van Azië, een onbekende hoeveelheid aandelen BEA had gekocht werden de rijen voor de kassa’s kleiner. Li is eigenaar van Hutchison Whampoa.

Eigenaren van bankdeposito’s zeiden zeer ongerust te zijn en het zekere voor het onzekere te nemen door hun geld op te halen en thuis onder het bed te stoppen. De geruststellend bedoelde woorden van het bankmanagement en de politieke en financiële autoriteiten werden maar half geloofd. „Ik weet niet wat er op het ogenblik gebeurt in de wereld, ik wil mijn geld in handen hebben”, zei een vrouw die werkzaam is in de Hongkongse horeca.

Voorzitter van de raad van bestuur van BEA, David Li, noemde de geruchten malicieus en zonder enig waarheidsgehalte. Li, die gehaast vanuit New York was teruggekeerd naar Hongkong: „Handelaren, makelaars, analisten en financiële journalisten praten te veel, meestal met elkaar en vaak ook zonder dat zij ergens iets vanaf weten.”

Maar in Hongkong niet over geld praten is als Aziaten die geen rijst eten, constateerde een columnist van de South China Morning Post vanmorgen. Andere analisten wezen erop dat het Hongkongse bankwezen stabiel is sinds de oprichting van de Hongkong Monetary Authority, die grotendeels zelfstandig opereert ten opzichte van de Chinese centrale bank.

Het is meer dan vijftien jaar geleden dat een Hongkongse bank ten onder ging. En sinds de instelling van overheidstoezicht zijn ook spaarders verzekerd tegen het faillissement van hun bank. Overwogen wordt nu om het verzekerde kapitaal per spaarder te verhogen van 10.000 naar 20.000 euro.

