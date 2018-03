'Hirsi Ali vertrouwde op kabinet'

De Staat heeft nooit expliciet aangegeven dat de kosten voor de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali niet zouden worden vergoed, ook niet als zij naar de VS zou verhuizen. Dat getuigde de voormalige persoonlijk medewerkster van Hirsi Ali gisteren onder ede voor de rechtbank in Den Haag. Daar begonnen de voorlopige getuigenverhoren in de zaak rond de beveiliging van Hirsi Ali. Ter voorbereiding van een eventuele procedure zijn verschillende betrokkenen opgeroepen die duidelijkheid zouden moeten geven over de gang van zaken rond de bekostiging van de beveiliging. Het voormalige VVD-Kamerlid wil eventueel via de rechter afdwingen dat de overheid haar beveiliging, ook in het buitenland, betaalt. Het kabinet besloot in oktober 2007 dat Hirsi Ali zelf die kosten moet financieren. Haar voormalig medewerkster ontkende gisteren dat de regering ooit heeft gezegd dat er een eind was aan de betaling van de kosten. De getuigenverhoren gaan op 10 december door. Dan moeten oud-minister Zalm en de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra getuigen.