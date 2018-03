Het stadium van hard aanpakken voorbij

You die next! Het filmpje waarin Matti Saari op de camera schoot om zijn voorgenomen bloedbad in een Finse school aan te kondigen was snel na het uitvoeren van het dreigement van YouTube verwijderd. Maar het keert nog dagenlang terug in alle nieuwsprogramma's, als illustratie bij de vraag hoe het zover heeft kunnen komen.

Dat zouden we ook wel willen weten van de beurtelings als ‘dat tuig’ of ‘Marokkaanse straatterroristen’ aangeduide jonge bewoners van Gouda of Amsterdam-Slotervaart. Hun vaak geciteerde uitspraak ‘Ik maak je dood!’, bijvoorbeeld tegen ambulancechauffeurs, verschilt in ieder geval van die van de blonde Saari, omdat zij nog niet de daad bij het woord hebben gevoegd.

Misschien moeten de gedragsdeskundigen eens wat meer bij de psychologie dan bij de culturele antropologie te rade gaan. Dinsdag zond de IKON in de korte documentairereeks Compassie een leerzame film uit. Hold Me Tight, Let Me Go van regisseuse Kim Longinotto was vorig jaar in de competitie van het documentairefestival Idfa te zien. Gelukkig vertoonde de IKON niet de in de omroepbladen aangekondigde verkorte versie van een uur, maar de complete film van 109 minuten. Het is een monumentale documentaire, zo confronterend dat het bijna niet te verdragen is, maar uiteindelijk hoopvol.

Maandenlang volgde Longinotto met haar camera jongens van rond de tien jaar in een internaat in Oxford voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Je moet dan niet denken aan kinderen die een beetje vervelend doen, maar aan totale onhandelbaarheid. Ze spugen, bijten, schoppen, slaan en roepen hun begeleiders de vreselijkste dingen toe. Saari en de Marokkaantjes zouden ervan blozen: ‘Ik schop je in je kut, vette kankerslet!’ en ze voegen onmiddellijk de daad bij het woord. Een groot deel van de tijd worden ze door een of meer volwassenen in een houdgreep geklemd om erger te voorkomen. De begeleiding is minimaal één op één. Vaak moet zo'n kind door twee begeleiders in bedwang worden gehouden, terwijl een derde op hem inpraat.

De begeleiders blijven niet onberoerd onder deze echte terreur, maar ze zijn getraind op stoïcijns engelengeduld. Het stadium van wat tegenwoordig door stoere politici wordt benoemd als ‘hard aanpakken’ zijn ze allang voorbij. In deze instelling is alles gericht op het bijbrengen van enig gezond verstand (‘ik wil dat je nadenkt over wat dit voor jou en mij betekent’), maar vooral op het herwinnen van een basale ontvankelijkheid voor affectie.

De jongens in deze film zijn, zo te zien, autochtone witte Engelsen. Ze wekken niet de indruk te lijden aan aangeboren psychiatrische afwijkingen. Stuk voor stuk zijn ze ernstig getraumatiseerd in de relatie met hun ouders. Ze moeten hun gedrag en taal ergens geleerd hebben, en dat is niet van de televisie. Een van hen heeft gezien hoe zijn moeder zijn vader doodstak. Een ander is stelselmatig uitgescholden en mishandeld door zijn vader, die vindt dat hij niet geboren had moeten zijn.

De aanpak in deze instelling is consequent en streng, maar vooral gericht op het herstellen van een gevoel voor eigenwaarde. Er wordt muziekles gegeven en de kinderen krijgen tijdens vakanties een Goed Boek mee, waarin ze positieve dingen hebben geschreven of getekend. In het ontroerende slot van de documentaire vraagt een begeleidster aan een van thuis teruggekomen pupil of niemand zijn Goede Boek heeft afgepakt of verscheurd. Hij knikt en glimlacht en zegt iets relatief vriendelijks: „Ik hoor je niet.”

Als zo’n softe, positieve aanpak al effect kan hebben bij vrijwel dierlijke kinderen, dan moet die toch ook heilzaam zijn voor boze kinderen die minder ver heen zijn. Elke poging om ze verder te isoleren, uit te sluiten en te krenken zal leiden tot nog meer regressie.

Ook het bestaan van hulpverleningsinstanties waar intensieve begeleiding is van heel veel toegewijde en goed opgeleide mensen, vormt een verworvenheid van de westerse beschaving. Er wordt nergens in psychiatrische klinieken zo veel gesepareerd als in Nederland. Dat eist slachtoffers, het eerst onder de allerzwaksten.