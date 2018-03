Het rode licht gaat voortaan uit

Minister Cramer van Ruimte en Milieu wil van Nederland één van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. Zij heeft zich daarom als doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 35 procent te verminderen vergeleken met dit jaar. Om deze ambities waar te maken werd er vorige week dinsdag in de troonrede bekend gemaakt dat er in 2009 fors geïnvesteerd zal worden in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, en energiebesparende maatregelen. Deze plannen lijken echter in schril contrast te staan met de toestemming die dit kabinet eerder heeft gegeven voor de bouw van vijf nieuwe kolencentrales. Die gaan bij elkaar 25 megaton extra CO2 opleveren, bovenop de 40 miljoen ton die onze huidige elektriciteitscentrales jaarlijks al uitstoten.

Ter vergelijking: we zullen in Nederland 100 miljoen gloeilampen moeten vervangen door spaarlampen om de bouw van 1 nieuwe kolencentrale overbodig te maken. 100 miljoen is veel, maar als de helft van alle Nederlandse huishoudens de gloeilampen de deur uit zou doen en voortaan overal spaarlampen in zou draaien, dan ben je er al. Per huishouden kan de besparing oplopen tot driekwart van de totale energie die wordt gebruikt voor verlichting, oftewel 380 kilowattuur (kWh) per jaar, en dat scheelt toch ruim 75 euro op de elektriciteitsrekening. Kortom, door te werken aan je ideale energiegewicht help je niet alleen het kabinet bij het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen, maar hou je aan het eind van de maand ook nog geld over.

De spaarlamp is de laatste jaren hét symbool van energiebesparing geworden. Deze energiezuinige lamp is eigenlijk gewoon een opgevouwen tl-buis. En net als bij tl-verlichting vinden veel mensen het licht van spaarlampen niet echt prettig. Daarom is het goed om te weten dat er tegenwoordig ook spaarlampen op de markt zijn in de lichtkleur ‘warm wit’. Je kunt bij de aanschaf van een ‘gezellige spaarlamp’ letten op het Kelvingetal. Een getal onder de 3000 Kelvin lijkt op het licht van een gloeilamp. Om de ambiance nog verder te veraangenamen bestaan er ook armaturen voor spaarlampen die het mogelijk maken de lamp te dimmen.

Voor de echte fanatieke energie-afvallers zijn er de LED lampen. Die worden gezien als dé verlichting van de toekomst, aangezien ze nog zuiniger zijn dan spaarlampen. LED lampen zijn nu nog best duur, maar voor specifieke toepassingen als de kerstverlichting heb je de meerkosten er snel uit.

Zeker als je de buren probeert te overtreffen met een kudde knipperende rendieren in de voortuin.

Wat voor type lampen je ook hebt, de beste manier om energie te besparen is ze niet onnodig te laten branden. Maak het jezelf gemakkelijk door gebruik te maken van een schakelklok, timer, of lichtsensor. En als je dan toch de lichten uitdoet voordat je weggaat, denk dan ook eens aan dat rode lampje van je televisie. Dit stand-by (in de wacht) licht lijkt onschuldig, maar er gaat een aardige en bovenal onnodige kostenpost achter schuil. Een huishouden is gemiddeld per jaar zo’n 400 kWh – ongeveer 80 euro –- kwijt aan het totale zogenaamde sluipverbruik. Dat is 12 procent van het totale elektriciteitsgebruik in huis.

Om het sluipverbruik tegen te gaan, zul je de ‘uitknop’ moeten gebruiken in plaats van de stand-byknop. Erg vervelend natuurlijk, als je na het tv-kijken van de bank moet komen om het toestel uit te zetten. Je kunt het jezelf gemakkelijk maken door de televisie, audioapparatuur en dvd-speler in één contactdoos te doen met een aan- en uitschakelaar.

Een andere oplossing is het plaatsen van een bespaarstekker, die de stand-bystand volledig uitschakelt nadat je een apparaat hebt uitgezet. Ze zijn te koop onder merknamen als Stand-by killer, Energy keeper of Powersaver. Let wel op, want ze werken op verschillende manieren en zijn niet geschikt voor elk apparaat.

De computer is normaal gesproken de grootste sluipverbruiker in huis. Een complete computerhoek met printer, boxjes en scanner gebruikt gemiddeld tweederde van zijn energie in de stand-bystand: ruim 200 kWh per jaar. Voor het idee: om deze hoeveelheid stroom op te wekken moet je elke dag 4 uur flink doortrappen op een hometrainer met dynamo. Nogal veel tijd en energie voor iets wat je eigenlijk niet gebruikt! Via www.energiegewicht.nl kun je gratis software downloaden, die je zo kunt instellen dat je computer na een aantal minuten automatisch overschakelt naar een energiezuinige stand. Dat een computer hierdoor sneller kapot zou gaan is een fabeltje.

Over computers is ook een lezersvraag binnengekomen. Corinne Lamain vraagt of het waar is dat elke zoekopdracht bij Google evenveel energie kost als een gloeilamp tijdens zijn levensduur verbruikt. Dat is niet zo. Google verwerkt wereldwijd iedere maand ongeveer 40 miljard zoekopdrachten. Als we ervan uitgaan dat een 40 Watt gloeilamp ongeveer 1000 branduren heeft, dan zou dit beteken dat Google jaarlijks 19 biljoen kilowattuur zou moeten afrekenen. Dat is meer dan twee keer het huidige totale elektriciteitsverbruik in de wereld.

In een artikel in Intermediair werd deze zomer beweerd dat het elektriciteitsverbruik van een zoekopdracht gelijk staat aan één uur lang het gebruik van een spaarlamp (0,008 kWh). Dat is al een stuk realistischer, maar moeilijk te controleren omdat Google zijn energierekening niet publiceert. Ook is het de vraag hoe we het totale elektriciteitsverbruik moeten toerekenen aan alle verschillende activiteiten van Google, zoals ook het opslaan van al die miljarden mails die wij in onze inbox laten zitten.

Bedenk trouwens dat je eigen computer waarschijnlijk in drie minuten al meer elektriciteit verbruikt dan een spaarlamp in een uur. Het is voor je energiegewicht daarom effectiever om je te concentreren op een zuiniger PC dan je surfgedrag aan te passen. Ook zou je kunnen zoeken op een zwart scherm met ‘Google Black’, waardoor je monitor minder energie nodig heeft. De link naar Blackle vind je op www.energiegewicht.nl.

Van de computer is het een klein stapje naar de televisie. De introductie van platte beeldschermen heeft grotere tv-schermen mogelijk gemaakt. Zaten we een jaar of twintig geleden nog ‘aan de buis gekluisterd’, nu zitten we aan de overkant van de kamer te kijken naar een beeld zo groot als een muurschildering. Goed nieuws voor de filmliefhebber, maar niet voor wie kilowatts probeert kwijt te raken. Tv’s met een beeldschermdiameter van 40 tot 42 inch (102 tot 107 centimeter) gebruiken namelijk twee maal zoveel elektriciteit als een televisie met een beeldschermdiameter van 26 inch (66 centimeter). Dat kost je op jaarbasis 40 euro extra . Heb je al een plasmascherm aan de muur hangen dan is het misschien een geruststellende gedachte je nog energiewinst kunt boeken door de helderheid en het contrast van het beeldscherm niet te hoog in te stellen. Als je 4 uur per dag de tv aan hebt, kan dit op jaarbasis 180 kWh schelen en daarmee 100 kilo CO2-uitstoot. De hoeveelheid die vijf bomen in een jaar uit de lucht opnemen tijdens de groei.

Heb je een heel hoge energierekening terwijl je spaarlampen gebruikt, je apparaten niet stand-by laat staan en al jaren naar een klein tv’tje hebt zitten kijken? Sta dan even stil bij mogelijke andere energieslurpers die al jaren ongemerkt energie vreten, zoals een tropisch aquarium, airconditioning, waterbed, of wie weet heb je nog een tweede koelkast in de schuur staan die voornamelijk lucht staat te koelen. Maar ook een permanent gekoelde biertapper kan er wat van en als we nog een dieettip mogen geven: elke avond gourmetten is niet alleen van invloed op je figuur, maar ook op je energiegewicht.

Het vermogen van apparaten staat er meestal op vermeld en dat kan je helpen om uit te vinden waarom de energierekening zo oploopt. Maar als je precies wilt weten hoeveel stroom een apparaat verbruikt, dan kun je ook een energiemeter aanschaffen. Deze meter zet je tussen het apparaat en het stopcontact. Hij geeft dan exact de verbruiksgegevens weer. Je kunt dan ook zelf testen of het energieverbruik van je geluidsinstallatie sterk toeneemt wanneer je de speakers vol open zet.

Volgende week: het energiegewicht van je vervoer, want met de energie-inhoud van één liter benzine kunnen 350 spaarlampen ongeveer een uur lang branden.

Het ideale energiegewicht In de nieuwe serie ‘Het ideale energiegewicht’ worden relevante, praktische tips gegeven om het privé-energieverbruik te verlagen. De auteurs, Klaas van Alphen (27) en Herman van der Meyden (26), kennen elkaar van de middelbare school. Van Alphen is promovendus bij de vakgroep Innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek doet naar de ontwikkeling van CO2-afvang en -opslag. Van der Meyden werkt bij Shell, waar hij onder meer verkenningen heeft uitgevoerd naar de toekomst van het energiesysteem. In oktober verschijnt ter afsluiting van de serie het boek Het Ideale Energiegewicht, bij Uitgeverij Kosmos.