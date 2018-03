Hedendaagse mode in het historisch museum

Voor even stond Rotterdam weer in the centre of international attention, zoals Rotterdam dat graag wil. Tijdens de vierdaagse modemanifestatie Bridges to Fashion werd ingezoomd op het modeklimaat in Nederland en Turkije. Tal van jonge Turkse en Nederlandse ontwerpers kwamen vorig weekeinde naar Rotterdam om hun creaties te laten zien. Van elk van hen zijn nu enkele ontwerpen in het Historisch Museum Rotterdam te bekijken.

Vanzelfsprekend is het eerste wat je doet – na je te hebben vergapen aan de schoonheid of excentriciteit van het ontwerp – kijken of je het kunt plaatsen. Is dit nu een typisch Nederlands of Turks product? Het is op het eerste gezicht niet te zien. Van de negentien ontwerpers kun je er misschien twee plaatsen en dat is bij Arzu Kaprol alleen omdat ze de skyline van Istanbul op een truitje heeft afgebeeld.

Mode is grensoverschrijdend. Zijn het niet tenslotte de Russen, Arabieren en Chinezen die massaal vallen voor mode-items van Christian Dior, Ralph Lauren en Versace? Zo bezien heeft fashion helemaal geen bruggen nodig. Neem de Turkse ontwerper Ümit Ünal. Hij is ontdekt op een fashionshow in Düsseldorf, verkoopt zijn kleren ook in Amsterdam en heeft als motto: „The world needs my creativity.”

De boodschap die meer naar voren komt tijdens de modemanifestatie is weliswaar bruggen slaan, maar dan tussen mode en business. Fashion is business, zoals Mark Terberg van de Dutch Fashion Foundation dat stelde op de opening van de modemanifestatie. Een boodschap die voor jonge ontwerpers in de praktijk soms lastig uitvoerbaar is. Zo vertelt Ünal over zijn ervaring na zijn show in Düsseldorf: „Ik kwam om mijn ideeën over te brengen, maar iedereen vroeg vooral naar de prijzen. Ik kreeg opeens aanvragen uit verschillende landen, terwijl ik niet eens een prijslijst had. Dus noemde ik maar wat en die werden tot mijn verbazing geaccepteerd. Ik belde meteen mijn moeder op en zei tegen haar: Ma, we zijn rijk. Dit is goede handel.”

Of neem Monique van Heist, die een harde leerschool heeft doorlopen tijdens het opzetten van haar label. Van Heist is klein begonnen, heeft in het begin vooral aan vrienden moeten verkopen en heeft er heel wat bijbaantjes op nagehouden om haar bedrijf te kunnen starten. De eerste keer dat een onbekende met haar ontwerp op straat liep, heeft ze de vrouw uit nieuwsgierigheid een heel stuk gevolgd, zo verrukt was ze ervan.

De tentoonstelling, waarop ook films van het ontwerpproces en beelden uit Rotterdam en Istanbul worden getoond, is uniek voor het Historisch Museum. Het presenteert voor het eerst een tentoonstelling die volledig aan hedendaagse modeontwerpers is gewijd. „Onze naam is slechts een erfenis”, legt een woordvoerder van het Historisch Museum uit. „Wij zien onszelf als museum van de stad Rotterdam en vonden deze tentoonstelling bij ons passen.”

