Haalt het album niet (4) klik@nrc.nl Anke van der Have: „Tijdens onze vakantie in Kopenhagen gingen mijn jongens eindeloos vaak, in park Tivoli, in de achtbaan. Ik heb eindeloos vaak vergeefse pogingen gedaan ze in volle vaart op de foto te zetten.” In de rubriek klik@nrc.nl staat elke dag een lezersfoto. Het thema is deze week: ‘Haalt het album niet’. Verstuur de foto in jpg-formaat. Vergeet niet je naam, woonplaats en een beschrijving mee te sturen. Er komen veel leuke inzendingen binnen, daarom gaan we nog even door met het thema ‘haalt het album niet’. Welke vakantiefoto haalde het fotoalbum net niet? Stuur je meest bijzondere afgevallen foto naar klik@nrc.nl.

