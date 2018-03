Gemachtigde aubergines

Het ging zo. Iemand vroeg mij wat ze aan moest met de streng gedroogde aubergines die ze in een Turkse supermarkt had gekocht. Dat vond ik een leuke vraag, want ook ik had zo’n decoratieve bruinpaarse slinger in mijn keuken hangen en er nog nooit wat mee gedaan.

Ik informeerde bij mijn Turkse buurtwinkel naar een bereidingswijze. Eerst weken, dan vullen, dan stoven. Daar moest ik het mee doen. Hoe lang en waarmee mocht ik zelf verzinnen. Nu ben ik pro creativiteit en eigen inzicht in de keuken, maar hier miste ik toch even heel erg een Turkse moeder.

Ik klungelde wat met diverse weektijden, vullingen en stooftechnieken. Allemaal even mislukt. Toen deed ik een grondig literatuuronderzoek. Ik leerde dat koken beter werkte dan weken, en dat de vulling van gehakt en/of rijst moest zijn. Mijn eerstvolgende gevulde aubergientjes werden hartstikke lekker en ik publiceerde het recept in NRC Handelsblad.

Daarop gebeurde er iets grappigs. Vier Turkse dames schreven me dat ze mijn recept erg gewaardeerd hadden, maar dat er niks van klopte. Nee, dít was het enige echte Turkse recept voor kuru patlican dolmasi. En zo kwam ik dus in het bezit van vier totaal verschillende, maar gegarandeerd authentieke recepten voor gevulde gedroogde aubergines.

Onderstaand recept is van Ayse Hendriks-Küçüksen. Ze waren heerlijk, Ayse.

Voor 4 personen:

1 streng gedroogde aubergines (kuru patlican, te koop bij Turkse winkels)

250 g lamsgehakt

100 g Turkse of risottorijst

1 ui, fijngesneden

1 teen knoflook, fijngesneden

1 theelepel gedroogde munt

1 eetlepel fijngehakte platte peterselie

35 ml maïskiemolie

25 g boter

1 klein blikje tomatenpuree

Zet de aubergines op met royaal water en kook ze 15 minuten. Kneed intussen de vulling van het gehakt, de ui, knoflook, munt, peterselie, olie, een halve theelepel zout en versgemalen zwarte peper. Giet de aubergines af, zet ze onder koud water en laat 10 minuten weken. Spoel de binnenkant van de aubergines nog eens goed af onder stromend water. Strooi zout op een schoteltje. Maak een vinger nat, doop hem in het zout en wrijf hiermee de binnenkant van en aubergine lichtjes in. Vul hem losjes met de gehaktvulling. Zorg dat er een duimdikte ruimte overblijft, omdat de vulling tijdens het stoven uitzet. Vul zo alle aubergines. Smelt de boter in een ruime pan met dikke bodem en fruit hierin de tomatenpuree. Vul de pan met de aubergines: maak een kring langs de rand en vul dan de hele bodem, stapel vervolgens een tweede (en eventueel) laag erbovenop. Vul de pan met water tot net boven de aubergines. Breng alles aan de kook, draai het vuur laag, leg een deksel op de pan en stoof de aubergines in een half uur gaar. Serveer ze met dikke Turkse yoghurt en Turks brood.

Heb jij een lekker recept met aubergine? Stuur het naar nrcnext.nl/koken. Ga naar nrc.tv om te zien hoe Janneke mosselen kookt.