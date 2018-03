Gekapte bomen zijn als lucifers gestapeld

’s Nachts, als de straten van Juína zijn uitgestorven, komen de onverharde en onverlichte wegen buiten het stadje tot leven. Dan hoor je de zware vrachtwagens grommen en bulderen de opleggers vol met boomstammen voorbij, colonnes lang.

Zo verplaatsen illegale houtkappers hun waar naar de klanten. Het liefst in het donker als de kans op controle van vergunningen klein is. Hier, in het noorden van de deelstaat Mato Grosso, kijkt niemand daar van op. Houtkap is lucratieve handel.

De controle op de houtkap is deels in handen van het Braziliaanse instituut voor milieu, IBAMA. Maar bij het regionale kantoor van het instituut in Juína, is het toezicht vooral een voortdurende strijd met weinig mensen in een enorm en vaak ontoegankelijk gebied. Met slechts 27 man moet het IBAMA-kantoor in Juína een oppervlakte bestrijken van ruim 150.000 vierkante kilometer, bijna vier keer zo groot als Nederland.

De cijfers over ontbossing onderstrepen de onmogelijke taak van IBAMA. Onlangs maakte Inpe, het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek, bekend dat de ontbossing in het Amazonegebied tussen augustus 2007 en juli 2008 met 64 procent is gestegen. Een forse stijging, na een periode van afname.

In het meetjaar 2007/2008 is er zo’n 8.138 vierkante kilometer ontbost (vergelijkbaar met 20 procent van Nederland), tegenover 4.974 vierkante kilometer in de twaalf maanden er voor. Het enige lichtpuntje: in mei en juni nam de houtkap af met 25 procent.

Maar die daling is geen reden tot optimisme, zo liet ook de Braziliaanse minister van Milieu, Carlos Minc, weten in een reactie op de jaarcijfers. Minc noemde de cijfers alarmerend. Zijn voorganger Marina Silva, een bekende milieu-activiste, herinnerde in het dagblad o Globo president Lula aan zijn belofte om het milieubeleid niet te verwaarlozen.

Onder milieudeskundigen en activisten zijn de zorgen groot als gevolg van de laatste ontwikkelingen. „Brazilië heeft zijn pijlen gericht op exploratie van grondstoffen en export van vlees en hout, op de ontwikkeling van de economie. Dat gaat niet goed samen met het behoud van het regenwoud. De tekenen zijn niet hoopgevend”, zegt Carlos Tautz, een milieupublicist van het onderzoeksinstituut Ibase in Rio de Janeiro.

Een van de oorzaken van de illegale ontbossing, ten behoeve van onder meer veehouderij en houtverkoop, is de omvang van de Amazone en de afwezigheid van infrastructuur van de overheid in grote delen. Tautz zegt: „Er zijn wetten in ons land die de Amazone beschermen. Maar de toepassing van die wetten blijft uit, terwijl de oprukkende economische exploratie het regenwoud bedreigt. Het gebrek aan toezicht maakt het een moeilijk gevecht.”

Dat wordt bevestigd door Luciano Guerra, chef van de afdeling toezicht van IBAMA in Juína. In een klein kantoortje zit hij achter een bureau, waar de stapels archiefmappen bijna van afvallen. ,,Wij zijn nog met te weinig mensen en het gebied waar wij jurisdictie over hebben is te groot. Veel mensen die voor IBAMA werken vinden het bovendien te ver van de bewoonde wereld, en vertrekken na een tijdje”, aldus Guerra.

Normaal gesproken staan Guerra en zijn mannen er min of meer alleen voor. En het is hard en bij tijd en wijle gevaarlijk werk. Regelmatig zijn ze dagen onderweg met een jeep met vierwiel-aandrijving naar een plek waar mogelijk illegale houtkap plaats heeft. „Het gebeurt vaak op heel afgelegen plaatsen in het regenwoud, en soms zijn die alleen te vinden met vliegtuigjes”, zegt Guerra.

Het komt veelvuldig voor dat IBAMA-functionarissen de houtkapplekken zonder bemanning aantreffen, omdat de mannen die er werken, zijn gevlucht. Als ze al iemand weten te betrappen, zijn het meestal dagloners. En die hebben soms geen flauw benul voor wie ze precies werken of ze houden zich gewoon dom.

Een onderdeel van de bestrijding van clandestiene ontbossing is de controle op de vervoersdocumenten van de houttransporteurs. Die moeten onder meer aangeven waar het hout vandaan komt en voor wie het bestemd is. Vervalsingen van papieren is een beproefd middel om de IBAMA-medewerkers te misleiden.

Voor de controles gebruikt IBAMA wegversperringen. Riskante operaties, volgens chef Guerra. „Je kunt tegen drugssmokkelaars aanlopen. Maar het gebeurt ook dat de lokale bevolking zich verzet tegen onze aanwezigheid. Die zijn tegen ons opgehitst door hun bazen. Dan moeten we ons terugtrekken en later weer terugkomen met versterkingen.”

In Rio de Janeiro weet milieupublicist Carlos Tautz wel waarom IBAMA zijn werk nauwelijks goed kan uitvoeren. Hij zegt: ,,IBAMA valt onder het ministerie van Milieu. En dat heeft een te beperkt budget [400 miljoen euro per jaar, red]. President Lula moet gewoon meer geld vrijmaken voor het ministerie. Dan pas kan de situatie voor IBAMA verbeteren.”