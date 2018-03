Geen toegang IAEA tot reactor N-Korea

Wenen. Noord-Korea laat geen inspecteurs van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) meer toe bij zijn belangrijkste nucleaire installatie in Yongbyon. Dat heeft IAEA-hoofd Mohamed ElBaradei gisterengezegd. Het regime in Pyongyang heeft laten weten de kernreactor over een week te zullen opwekken. In november vorig jaar zou Noord-Korea begonnen zijn met het stilleggen van de reactor, in ruil voor olie en diplomatieke toezeggingen van de VS. Sinds enkele weken dreigt het land de reactor weer op te starten, omdat de VS het regime niet van hun terreurlijst hebben gehaald. ElBaradei bevestigde dat de veiligheidszegels van de reactor verbroken zijn.