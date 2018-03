Geen kopstukken voor PvdA richting Brussel

In totaal vijf mensen hebben zich aangemeld om lijsttrekker voor de PvdA te worden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van volgend jaar juni. De termijn voor de kandidaatstelling is vanmorgen gesloten. Onder de kandidaten bevinden zich geen landelijke PvdA- politici zoals wel bij het CDA en de VVD het geval is.

Vier gegadigden hebben hun kandidatuur zelf naar buiten gebracht: de Amsterdamse oud-wethouder Hannah Belliot, europarlementariër Thijs Berman, oud campagnemedewerker Jacques Monasch en voormalig Kamerlid Kris Douma. De naam van de vijfde kandidaat is nog onbekend, maar volgens ingewijden gaat het hier niet om een bekende PvdA-er.

Bij het CDA is het huidige Tweede Kamerlid Wim van de Camp naar voren schoven. Binnen de VVD strijden het Tweede Kamerlid Hans van Baalen en europarlementariër Toine Manders om het lijsttrekkerschap. Bij D66 is huidig europarlementariër Sophie in ’t Veld de gedoodverfde kandidaat. SP, Christenunie/SGP, Groenlinks en PVV zijn nog volop bezig met de kandidaatstellingsprocedure. De beweging van Rita Verdonk doet niet mee met de Europese verkiezingen.