Geboorte eerder bij gedeelde placenta

Rotterdam. Tweelingbaby`s die in de baarmoeder een placenta delen, zouden al in de 37ste week van de zwangerschap geboren moeten worden. Dit voorkomt dat ongeveer één op de honderd van die bijzondere tweelingen sterft rond of na die week, zoals nu het geval is. Die conclusie trekt gynaecologe Karien Hack van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, die er op is gepromoveerd. Een normale zwangerschap duurt veertig weken. Ruim 2 procent van de tweelingen met een gedeelde moederkoek overlijdt in de 32ste week. Bij gewone tweelingbaby`s, die ieder hun eigen placenta hebben, is dat negen maal zo weinig. Van iedere duizend geboorten in Nederland zijn er 18 tweelingbevallingen. Drie tot vier daarvan zijn tweelingen die een placenta delen.