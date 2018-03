PARIJS. Frankrijk gaat zich kandidaat stellen voor de Winterspelen van 2018. Dat maakte Henri Serandour, voorzitter van het Franse olympische comité, gisteren bekend. Grenoble, Annecy en Nice hebben al interesse getoond. De Olympische Winterspelen zijn al drie keer eerder in Frankrijk gehouden. Dat was in 1992 in Albertville, in 1968 in Grenoble en in 1924 in Chamonix.