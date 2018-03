Fotocollectie Archief en Spaarnestad

Het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo gaan samen een digitaal fotoarchief oprichten. Dit archief, met journalistiek-documentaire fotografie uit de twintigste eeuw, zal 1,2 miljoen digitale beelden omvatten, waarvan beide archieven de helft aanleveren. Daarmee wordt het een van de grootste digitale historische fotocollecties ter wereld, aldus Peter van den Doel van Spaarnestad Photo.

De digitale fotocollectie zal deel uitmaken van het project ‘Beelden voor de Toekomst’ en wordt volledig toegankelijk voor particulieren. Van den Doel: „Het Nationaal Archief streeft naar een zo compleet mogelijke digitale fotocollectie, en wil daarom met Spaarnestad samenwerken. Die inzet steunen wij van harte.”

Spaarnestad Photo, dat belangrijke fotoarchieven van bedrijven, tijdschriften, kranten en persbureaus beheert, geeft een grote hoeveelheid prints in beheer aan het Nationaal Archief, die de beelden zal digitaliseren. De digitalisering van de foto’s zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen. Daarnaast zoeken Spaarnestad Photo en het Nationaal Archief naar een geschikte gezamenlijke locatie in Den Haag om hun in totaal bijna 14 miljoen afdrukken en negatieven onder te brengen.