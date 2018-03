Finse premier wil strengere wapenwet

Helsinki. Premier Matti Vanhanen van Finland wil strengere wapenwetgeving in zijn land. Volgens hem moet zelfs een verbod op particulier wapenbezit worden overwogen. De premier deed zijn uitspraken naar aanleiding van de schietpartij op een school in de Finse plaats Kauhajoki, dinsdag. Daarbij kwamen negen studenten en een leraar om, waarna de 22-jarige schutter zichzelf het leven benam. Bij een eerdere schietpartij in Finland, vorig jaar november, kwamen negen mensen om. Ook hier had de dader een wapenvergunning. In Finland mag een 15-jarige al een wapen hebben. De 5,2 miljoen inwoners van het land bezitten samen 2,9 miljoen vuurwapens.