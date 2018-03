Film van de dag

De Poolse bruid. Op het 28ste Nederlands Film Festival is actrice Monic Hendrickx Gast van het Jaar. Tien jaar geleden won ze op het filmfestival haar eerste van drie Gouden Kalveren, voor haar rol in De Poolse bruid, het speelfilmdebuut van de in Algerije geboren Karim Traïdia. Door zijn buitenlandse afkomst keek Traïdia met een fris en lyrisch oog naar het Nederlandse landschap, wiens visuele mogelijkheden hij uitstekend benutte. In De Poolse bruid vormt het Groningse platteland met zijn felblauwe luchten en lage horizon een niet eerder in een speelfilm vastgelegd decor voor een simpele vertelling. De voor haar pooiers weggevluchte Poolse prostituee Anna (Hendrickx) komt bij toeval terecht op de boerderij van Henk (Jaap Spijkers), een man van weinig woorden. Lang weggestopte emoties borrelen langzaam weer naar de oppervlakte. (Karim Traïdia, 1998, NL.), Ned. 2, 0.25-1.58u.André Waardenburg