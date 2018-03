'Extra kantoorruimte gebouwd voor leegstand'

De Halifax Bank of Scotland (HBOS) is onlangs gered door een overname. Niet zo bijzonder in de huidige kredietcrisis, behalve dat HBOS een van de partijen is die interesse hebben getoond voor het projectZuidas. Zal de bank in november nog van de partij zijn als er een knoop wordt doorgehakt over de bouw van kantoren en woningen aan de zuidelijke ringweg?

Geen idee, laat de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening, GroenLinks) weten: „Het is erg lastig om de gevolgen van de kredietcrisis voor de Zuidas in te schatten.” Wel blijft Van Poelgeest optimistisch over het project dat voorziet in meer dan een half miljoen vierkante meter kantoorruimte en 7.500 nieuwe woningen. „We bouwen een mooi nieuw stuk stad, dat bovendien Amsterdam-Zuid verbindt met het altijd wat afgesneden Buitenveldert.”

Voor stadssocioloog Merijn Oudenampsen zijn de verwikkelingen rond banken als HBOS het zoveelste bewijs dat het project Zuidas ongewenst is. Eerder deze maand schreef hij samen met een collega Justus Uitermark een zeer kritisch verhaal in het tijdschrift Agora. In hun ogen zet Amsterdam te veel kaarten op rijke inwoners, marktpartijen en de vestiging van banken, verzekeraars en beursbedrijven – en is het privaat en publiek te financieren project ook riskant. Oudenampsen: „De kredietcrisis laat zien dat het bijzonder riskant is om te rekenen op de financiële sector.”

Van Poelgeest en Oudenampsen debatteren over de Zuidas op het moment dat de kredietcrisis een wereldbrand begint te worden. Ze zitten in het projectbureau in het World Trade Center, bij station Amsterdam Zuid, waar Van Poelgeest bij een maquette de vergezichten voor 2030 schetst. Kroonjuweel wordt het zogeheten ‘dock’, een grotendeels verzonken bouwwerk waar de ringweg A10 en de spoor- en tramrails doorheen moeten lopen. Op de plaats van het huidige dijklichaam komen woningen en kantoren.

Oudenampsen: „Organisatorisch is dit een soort Noord-Zuidlijn.”

Van Poelgeest: „Technisch is het dock zo simpel als een parkeergarage, maar de aanleg is logistiek inderdaad erg ingewikkeld. We kunnen de snelweg niet afsluiten. Terwijl je bouwt moet het verkeer worden omgeleid. Je legt steeds een baan aan, en als die klaar is, graaf je de dijk weer een stukje af, en begint aan de volgende baan.”

Als het project klaar is, heeft Amsterdam er 600.000 tot 700.000 vierkante meter aan kantoren bij.

Oudenampsen: „Het is de vraag of de kantoren inderdaad allemaal verhuurd zullen worden. De gemeente zet zwaar in op de financiële sector in Amsterdam, maar die doet het helemaal niet zo goed. ABN Amro is overgenomen en wordt ontmanteld, de effectenbeurs is in Franse handen en vertoont nauwelijks groei. De kans is groot dat je straks in 2030 heel veel leegstand hebt.”

Van Poelgeest: „Om te beginnen geven we nu al elk jaar 50.000 meter uit. Dat betekent dat het straks gewoon op is, want we hebben nog maar een half miljoen meter uit te geven. Bovendien is de Zuidas nu al een echt internationaal kantorengebied. Kijk ook naar de internationale hoofdkantoren die zonder de Zuidas uit Nederland weg zouden zijn gegaan, zoals Akzo Nobel.”

Oudenampsen: „Ik geloof niet, dat ze zouden zijn weggegaan.”

Van Poelgeest: „Vraag het Hans Wijers [baas van Akzo, red.].”

De gemeente gebruikt de opbrengst van de grond om mee te betalen aan de nieuwe woningen, waarvan 70 procent in de vrije sector wordt verkocht.

Oudenampsen: „Ik vind het heel vreemd dat een progressief college zoveel gemeenschapsgeld gebruikt voor de subsidie van woningen voor mensen met een hoog inkomen. Ik zie niet welk publiek belang daarmee is gediend.”

Van Poelgeest: „Van de woningen zit 30 procent in de sociale sector. Als je die woningen niet bouwt, wordt het heel moeilijk om onze doelstelling van 70.000 nieuwe woningen te halen.”

Oudenampsen: „Je kunt die woningen ergens anders neerzetten”

Van Poelgeest: „Waar dan?”

Oudenampsen: „Bijvoorbeeld bij de Zeeburgerdijk .”

Van Poelgeest: „Daar bouwen we al. We hebben in de stad niet veel plekken meer om te bouwen.”

Oudenampsen: „Ja, maar waarom niet meer bouwen voor bijvoorbeeld de werkloze jongeren in Amsterdam-West?”

Stel dat pakweg 80 procent sociale huurwoning wordt, is Oudenampsen dan voor de Zuidas?

Oudenampsen: „Mijn antwoord zou ‘ja’ zijn, als ik niet zou weten dat dit plan dan onbetaalbaar is.”

Van Poelgeest: „Dat klopt. Ik zou ook in Amsterdam-West de snelweg graag overkappen, maar dat is vooralsnog onhaalbaar.”

Oudenampsen: „Ik blijf er moeite mee hebben dat de stad er zoveel gemeenschapsgeld in steekt, en dat Elco Brinkman [bouwlobbyist die bemiddelt tussen gemeente en marktpartijen, red.] vraagt om meer.”

Van Poelgeest: „Natuurlijk steekt de overheid er geld in. Bouwen in de stad is erg duur. Op elke woning hier leggen we 20.000 tot 25.000 euro toe. Niet alleen op de Zuidas, overal in de stad. Natuurlijk kun je ook in de regio bouwen, dat is goedkoper. Een huis op een Vinexlocatie kost veel minder, maar schept veel autoverkeer. ‘Progressief’ is voor mij ook ‘groen’. Het meest milieuvriendelijke wat je kunt doen is de verdichting van de stad. Dat is precies wat we doen op de Zuidas.”

Oudenampsen: „Als blijkt dat het niet haalbaar is, kun je er niet meer onderuit – er is al zoveel geld in gaan zitten.”

Van Poelgeest: „Er zit helemaal niet zo veel geld van Amsterdam in. En als straks de aanbesteding mislukt, gaat de aanleg van het ‘dock’ helemaal niet door.”

Oudenampsen: „Dan heb je er jaren energie in gestoken, en kun je op een gegeven moment niet meer terug, dat gebeurt bij al die grote projecten. Zie de Noord-Zuidlijn.”

Van Poelgeest: „Ik heb destijds als gemeenteraadslid tegen de Noord-Zuidlijn gestemd. Ik was voor de metrolijn, maar ik had geen vertrouwen in de financiering. Dus ik zeg: je kan altijd nog nee zeggen.”