Kortsluiting is de oorzaak van de explosie van de atoombunker in Bilthoven afgelopen zomer. Dat heeft het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT gisteren bekendgemaakt tijdens een bewonersbijeenkomst. Bij de sloop van de bunker werd springstof gebruikt. Het puin viel niet in de bunker, maar vloog rond. Auto’s en woningen raakten daardoor beschadigd. (ANP)