EU: melkproducten uit China riskant

Ook Europese consumenten moeten oppassen voor producten waarin melkpoeder uit China is verwerkt. Kleine kinderen die veel melktoffees, koekjes of chocola eten waarvoor melkpoeder aangelengd met melamine is gebruikt, kunnen daar schade aan de nieren van ondervinden. Dit bericht de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) vandaag.

De Europese Commissie had de EFSA om een opinie gevraagd omdat het schandaal rond Chinese zuivelproducten waarin melamine is gemengd, steeds verder om zich heen grijpt. In China zelf zijn inmiddels 53.000 kinderen ziek, en vier overleden. In het Hangzhou Safari Park bij Shanghai zijn zelfs nierstenen gevonden bij drie babydieren (twee orang-oetans en een leeuwtje) die melkpoeder van het Chinese bedrijf Sanlu is gevoerd.

Westerse zuivelbedrijven zijn ook betrokken. Friesland Foods kreeg afgelopen nacht van de Singaporese autoriteiten te horen dat nog twee soorten melk met vruchtensmaak van het merk Dutch Lady melamine bevatten. Deze producten waren al uit de winkel gehaald nadat een eerste test van aardbeienmelk op de aanwezigheid van melamine wees. Friesland Foods laat deze melk in China produceren.

De Nieuw-Zeelandse zuivelgigant Fonterra, mede-eigenaar van Sanlu, kondigde gisteren aan een schadevoorziening van 139 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (65 miljoen euro) te nemen. Sanlu deed al acht maanden lang onderzoek naar klachten over zieke baby’s voordat Fonterra op 2 augustus te horen kreeg dat er iets mis was, deelde het bedrijf gisteren mee. Ook toen hielden de Chinese autoriteiten publiciteit tegen wegens de Olympische Spelen.

Melamine, een basisstof voor kunsthars, wordt aan melk toegevoegd om te verbergen dat deze melk is aangelengd met water. Melamine telt veel stikstofmoleculen en telling van het aantal stikstofmoleculen in melk is de klassieke test voor het gehalte aan eiwit, aldus Kees Olieman van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek in Ede. Om de aanwezigheid van melamine te constateren zouden zuivelbedrijven moeten overstappen op geavanceerdere testen.