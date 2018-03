Elbe nekte loopkevers

Zware, langdurige overstromingen van natuurlijke grasvlakten langs rivieren zijn vooral een bedreiging voor loopkevers en slakken. Het plantendek zelf heeft er nauwelijks van te lijden.

Dat blijkt uit onderzoek van het Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung en andere Duitse instituten waarover in het laatste nummer van het maandblad Ecology wordt gerapporteerd. De onderzoekers vergeleken het effect van de zware Elbe-overstromingen van augustus 2002 met de gevolgen van de gewone jaarlijkse overstromingen van een vloedvlakte bij Dessau. Deze vlakte overstroomt bijna elk jaar, maar in de zomer van 2002 stond hij minstens twee weken twee tot vijf meter onder water. De wetenschappers vergeleken tellingen van 1998 en 1999 met die van 2003 en 2004.

In strijd met een bestaande hypothese werden de populaties loopkevers, die toch redelijk mobiel zijn en soms aardig kunnen zwemmen, flink aangetast. Maar na twee jaar waren ze weer op peil. De landslakken herstelden zich nog sneller. En de afname van het aantal plantensoorten (van 113 naar 107 direct na de overstroming) was statistisch nauwelijks significant. Het effect van zware overstromingen op de natuur is nog weinig onderzocht.