Een klassiek eerbetoon aan hiphop

Hij was misschien niet de bekendste, maar wel een van de beste hiphopmuzikanten van zijn generatie: James ‘J Dilla’ Yancey uit Detroit. Dat vonden althans prominente progressieve artiesten als Common, ?uestlove van The Roots en Erykah Badu.

Dit weekend speelt het Metropole Orkest muziek van de begin 2006 overleden producer. De Amerikaanse arrangeur en componist Miguel Atwood-Ferguon (28) bewerkte producties van J Dilla voor orkest omdat hij de schoonheid van hiphop wil tonen; in het bijzonder die van Dilla’s muziek.

„Veel klassieke muzikanten zien hiphop als stompzinnige muziek”, vertelt de in jazz en klassiek geschoolde musicus vanuit Los Angeles. „Ze vinden hun eigen muziek de beste en kennen hiphop hooguit van wat verschrikkelijke teksten. Ik wil ze laten zien dat hiphop meer is dan dat, en alle kenmerken in zich draagt die ons van andere kunst laat houden. Hiphopproducers proberen het moment te vangen en frisse, nieuwe muziek te creëren, zoals Charlie Parker dat deed in zijn tijd.”

Atwood-Ferguson speelt altviool, piano en bas, produceert en arrangeert en wordt geregeld ingehuurd als studiomuzikant. Zo speelde hij met een strijkkwartet geluidsfragmenten van oude platen na voor het album Detox van Dr. Dre. Volgens Atwoord-Ferguson halen veel geschoolde muzikanten hun neus op voor hiphop wegens het monotone karakter. „Ik vond het in het begin ook saai; ik was gewend aan de opbouw van klassieke muziek. Maar ik ben in gaan zien dat het simplistisch is op een doordachte manier; de herhaling brengt je in een trance en is de bron van iets groters.”

De op zijn 32ste aan de tuberculeuze aandoening lupus overleden J Dilla was een goochelaar met samples. Hij kon van het allerkleinste brokje muziek op de obscuurste plaat een opwindend muzikaal statement maken. Atwood-Ferguson gebruikt zijn op samples gebaseerde producties nu voor zijn eigen composities. „Het voelt alsof ik met hem praat; alsof hij een gesprek is begonnen en ik daar mee verder ga. Ik wil zijn muziek niet zomaar naspelen maar zijn erfenis vieren door iets toe te voegen. Hiphop uitvoeren met een orkest is nieuw, fris en uitdagend.”

Atwood-Ferguson focuste in zijn bewerking vooral op de romantische stukken van J Dilla. De arrangeur waardeert zijn optimisme en de toewijding die in de muziek doorklinken. „Ik zie hem als de impressionist onder de hiphopproducers. Een muzieknerd die door hard werken robuuste, harmonieuze, smaakvolle muziek heeft gecreëerd die op talloze manieren is te beleven.”

Atwood-Ferguson wil de stukken straks ook met andere orkesten uitvoeren en werkt aan een album met artiesten als Mos Def, Q-Tip van A Tribe Called Quest en Erykah Badu. De opbrengsten van dat album gaan naar de moeder van J Dilla die leidt aan dezelfde aandoening waar haar zoon aan overleed.

An orchestral tribute to J Dilla door het Metropole Orkest, zaterdag 27/9, Muziekgebouw aan het IJ. Festival B-Oost 26/9 t/m 28/9. Inl. www.b-oost.nl.