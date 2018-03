Een inhaalrace in de ruimte

Het vluchtplan van de derde Chinese ruimtevlucht van vandaag, met een ruimtewandeling door commandant Zhai Zhiqang, stemt bijna nostalgisch. Na de eerste Chinees Yang Liwei in de ruimte in 2003 en een bemande vlucht van twee Chinese ‘taikonauten’ in 2005, past de ruimtewandeling in het schema van de originele ruimterace tussen de VS en de Sovjetunie in de jaren zestig. Joeri Gagarin ging in 1961 als eerste mens naar de ruimte, daarna volgden Amerikaanse astronauten, langere vluchten en, in 1965, de eerste ruimtewandeling.

China doet het iets langzamer en voorzichtiger, met minder vluchten en veertig jaar later, leunend op vooral Russische technische ervaring.

Het ruimtevaartuig Shenzhou VII waar Zhai en zijn collega’s Liu Boming en Jing Haipeng in reizen, is gebaseerd op de Russische Sojoez uit 1966, die in gewijzigde vorm ook in Rusland nog altijd in gebruik is.

Net als de Sojoez bestaat de Shenzhou uit drie modules. Er is de verblijfsruimte waarin de ruimtevaarders tijdens de ruimtevlucht zitten. Er is een terugkeermodule met hitteschild voor de afdaling in de dampkring, en er is een service-module met apparatuur, raketmotoren en zonnepanelen. De Chinese verblijfsruimte is cilindervormig, niet bolvormig zoals die van de Russen, en kan zonodig zelfstandig in de ruimte blijven.

Er zijn aan boord twee ruimtepakken voor een ruimtewandeling. Een Orlan-M-pak van Russische makelij en een Chinese versie die daar als sterk op lijkt. Voor de ruimtewandeling trekken Zhai en Liu de pakken aan, en openen ze de sluis van de verblijfsruimte. Jing zit dan in de re-entry module. Zhai gaat vervolgens naar buiten voor de ruimtewandeling. Of dat in het Russische of in het Chinese pak zal gebeuren, is niet bekendgemaakt.

Ruimtewandelingen, in jargon Extravehicular Activities (EVA), zijn al tientallen malen uitgevoerd en niet echt ongewoon meer, maar nog altijd is er het risico van beschadigingen van het ruimtevaartuig of van het pak. Bij een lek stikt de ruimtewandelaar binnen enkele minuten. Daarnaast kan de astronaut gevaarlijk gedesoriënteerd raken in het harde licht en de zwaartekrachtloze omgeving van de ruimte.

Toch lijkt de taak van Zhai, het ophalen van enkele experimenten aan de buitenkant van het ruimtevaartuig, en het met de hand lanceren van een kleine satelliet met camera, niet heel veeleisend. Na vijf dagen keren de taikonauten terug in de terugkeermodule, die landt in de woestijn van de Chinese provincie Binnen-Mongolië.

Ook de volgende stappen in het Shenzhou-programma zijn volgens het boekje: een rendez-vous, tussen de verblijfsmodule van Shenzhou VIII en Shenzhou IX, beide onbemand, en vervolgens ‘docking’ of koppeling tussen die twee. Shenzhou X, wel bemand, moet daarna in 2010 ook weer aankoppelen, zodat China dan zijn eigen ruimtestation heeft.

Aansluiten bij het Internationaal Ruimtestation ISS van de VS, Rusland, Europa en andere partners ligt voorlopig moeilijk, wegens Amerikaanse restricties op levering van ruimtevaarttechnologie aan China. Maar technisch gezien kan het gemakkelijk: de Chinese aankoppelpoorten zijn van Russisch ontwerp, en passen op het ISS. Nog niet officieel bevestigd zijn de plannen voor een Chinees op de maan.