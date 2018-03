Een Brahms gebracht vol kleuren en contrasten

cd KLASSIEK

Joh. Brahms, Symfonie 1:John Eliot Gardiner ****

Toen het Bach-cantateproject van dirigent John Eliot Gardiner afketste op het beleid van platenlabel Deutsche Grammophon, ging Gardiner in eigen beheer verder. Zijn label heet Solideogloria, en daarop brengt hij nu een Brahms-project dat de vier symfonieën en Ein deutsches Requiem zal omvatten. Gardiner onderzoekt de status van grote componisten door ze in hun context te plaatsen.

Brahms’ Eerste symfonie wordt voorafgegaan door Begräbnisgesang en Schicksalslied – ontroerend door de superieure koorkwaliteit – en Mendelssohns Mitten wir im Leben sind. Daarmee onderstreept Gardiner de ‘korische’ kwaliteiten (wisselwerking tussen stemgroepen; uitwerking van meervoudige melodische lijnen) die Brahms’ symfonische stijl typeren. Het Orchestre Révolutionnaire et Romantique laat met een lucide aanpak horen hoe de Eerste symfonie met één been in de klassieken en één been in de toenmalige toekomst stond. Gardiner licht middenstemmen uit en benadert de ritmiek aan het slot van de Finale swingend, gedurfd, ruig. Enkele balansproblemen in het Un poco allegretto e grazioso – het betreft een liveopname – ten spijt is dit een Brahms vol kleuren en contrasten.

Mischa Spel