Economie Nederland toch nog gegroeid

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag in zijn tweede raming van het groeicijfer. Vorige maand meldde het CBS nog dat de economie in het tweede kwartaal niet was gegroeid. De opwaartse bijstelling is te danken aan hogere investeringen in machines en in de bouw. Ook de zakelijke dienstverlening deed het beter dan in de eerste raming. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2007 groeide de Nederlandse economie met 3 procent. Eerder meldde het CBS een groei van 2,8 procent.

Ook het aantal banen nam toe. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 154.000 banen meer dan in dezelfde periode in 2007, een stijging van 2 procent. In de zakelijke dienstverlening en de handel was de banengroei het sterkst. In de industrie en bij de overheid kwamen er nauwelijks banen bij.

De Nederlandse consument is intussen iets minder somber geworden over de economie. Voor de tweede opeenvolgende maand steeg het consumentenvertrouwen licht. In juli kreeg het vertrouwen nog een zware klap. Vooral over het economisch klimaat waren consumenten minder negatief. Het onderzoek van het CBS vond in de eerste helft van september plaats, dus voor de onrust op de financiële markten na het omvallen van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Ook Prinsjesdag viel buiten de onderzoeksperiode.

Het producentenvertrouwen, een graadmeter voor ondernemers in de industrie, is in september wel gedaald. Het vertrouwen daalde ten opzichte van augustus fors. Het CBS rapporteerde vanmorgen de grootste afname in een maand sinds het bureau met de metingen van het producentenvertrouwen begon in 1985. De ondernemers waren vooral pessimistisch over de te verwachte productie.