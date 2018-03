Duitsland: meer politie naar Kabul

Berlijn, 25 sept. Duitsland verdubbelt het aantal politiedocenten in Afghanistan tot 120. De agenten maken deel uit van een EU-missie die zorgt voor opleiding van de Afghaanse politie. De EU wil het aantal begeleiders verdubbelen tot 400. Sinds 2002 heeft Duitsland al 24.000 agenten opgeleid in Kabul. Volgende maand beslist Duitslandook of deaanwezigheid van 3.500 soldaten wordt verlengd en uitgebreid met 1.000 soldaten. Tegen deelname aan de NAVO-missie is in Duitsland veel oppositie.