De man die dinsdagavond werd doodgeschoten op de hoek van de Amsteldijk en de Vrijheidslaan in Amsterdam-Zuid, was een 29-jarige Amsterdammer. Volgens de politie gaat het om een afrekening. De man was een bekende van de politie, maar niet wegens zware criminaliteit. Hij was tot 1 juli leraar in opleiding op het Technisch College (TeC) in Slotervaart. (ANP)