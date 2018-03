'Dit kan niet waar zijn. Ik was verbijsterd'

De rekening van de aannemer bedraagt geen 37 miljoen, maar zeker 106 miljoen euro. Door die kostenoverschrijding bij de bouw van ruim twintig politiebureaus is de financiële positie van de Friese politie op zijn zachtst gezegd zorgelijk te noemen.

Gisteren werd het Regionaal College, bestaande uit de 31 Friese burgemeesters, ingelicht. En vervolgens de buitenwereld. Korpsbeheerder Ferd Crone (PvdA), tevens burgemeester van Leeuwarden blijkt onthutst.

Wat was uw eerste reactie?

Crone: „Ik heb gevoel voor cijfers, maar dacht: dit kan niet waar zijn. 6,9 miljoen kun je je voorstellen, 20 miljoen ook nog. Maar 69 miljoen! Ik was verbijsterd.”

Hoe kwam dit aan het licht?

„Na haar aanstelling bijna twee jaar geleden heeft korpsbeheerder Magda Berndsen een onderzoek naar de hoge lasten van de huisvesting gelast. Daaruit bleek die grote overschrijding. De uitgaven bleken niet transparant in de begroting te staan en waren dus ook niet gemandateerd. Er is geld uitgegeven dat er niet was. Dit jaar sluiten we de reguliere begroting met een negatief saldo van 2 miljoen.”

Hoe ontstonden de hogere kosten?

„Het is een optelsom van overschrijdingen die in de afgelopen acht jaar zijn ontstaan. De bouwkosten vielen hoger uit, het vloeroppervlak van de politiebureaus werd groter, omdat er vanuit werd gegaan dat de Friese politie meer capaciteit zou krijgen. Terwijl we nu een krimpkorps zijn. Gaandeweg werden de veiligheidseisen ook steeds strenger.”

U bent nog geen jaar burgemeester. U zit met een fraaie erfenis van uw voorgangers.

„Ja, de lusten en de lasten, hè?”

Hebben uw voorgangers Margreeth de Boer (PvdA) en Geert Dales (VVD) steken laten vallen?

„Er komt een extern onderzoek, naar waar en wanneer het is misgegaan. Erger dan de overschrijding is dat vooraf geen toestemming is gevraagd aan het Regionaal College. Feit is dat Margreeth de Boer [burgemeester van Leeuwarden van 2001 tot 2004, PvdA] zag dat zich een overschrijding begon af te tekenen. Zij liet een accountant onderzoek doen en adviseerde het Regionaal College beter in te lichten. Dat is niet gebeurd.”

Maar haar opvolger en uw voorganger [Geert Dales, VVD] heeft dat verzuimd?

„Ik heb hem dinsdag ingelicht. Hij wist van een deel van de problemen. De Boer heeft hem die voor zijn aantreden verteld, maar ik constateer dat hij er geen actie op heeft laten volgen. We laten extern uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

U bent nu wel politiek verantwoordelijk. Houdt u rekening met aftreden?

„Iedereen ziet dat de problemen in het verleden zijn veroorzaakt, dus daar ga ik niet van uit.”

Hoe kun je dit soort problemen voorkomen?

„Er wordt een financiële commissie ingesteld van drie of vier burgemeesters met eventueel een onafhankelijk accountant. Zij moeten de begrotingen gaan voorbereiden. Alles moet vooraf duidelijk zijn, niet achteraf. Mijn lijn is nu: volkomen transparantie. Ik heb ook Binnenlandse Zaken ingelicht. De korpschef gaat het politieapparaat strakker aansturen. Bovendien heb ik Ronald Bandell [burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Genootschap van burgemeesters] gevraagd de nieuwe procedures te toetsen.”

Hoe dicht je dit enorme gat?

„Dat wordt een hell of a job. We zoeken het vooral in goedkopere huisvesting. Misschien kunnen we delen van politiebureaus verhuren, aan stadswachten bijvoorbeeld, of kantoren samenvoegen. Ik sluit niet uit dat er nieuwe bureaus dichtgaan. Het moet uit de lengte of de breedte komen. Maar de politie- en recherchecapaciteit moet op peil blijven.”