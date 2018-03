Direct boete bij roken in horeca

Horecagelegenheden krijgen vanaf volgende week meteen een boete bij overtreding van het rookverbod. Dat heeft minister Ab Klink (CDA) van Volksgezondheid gisteren in het televisieprogramma Nova gezegd.

De Voedsel- en warenautoriteit (VWA), die toeziet op naleving van het rookverbod, deelt nu nog bij een eerste overtreding een waarschuwing uit. Bij volgende overtredingen volgt een boete die begint met 300 euro en kan oplopen tot 2.400 euro.

Volgens een woordvoerder van de VWA zijn tot nog toe zesduizend controles uitgevoerd. Daarbij is bijna driehonderd keer opgetreden, bijna elke keer door een waarschuwing te geven. De toezichthouder voorziet dat het aantal boetes nu snel zal oplopen. „Want elke gewaarschuwde gelegenheid wordt opnieuw gecontroleerd.”

De VWA gaat vooral cafés controleren. Bijna één op de vijf café-eigenaren houdt zich niet aan het rookverbod. In Groningen hebben minstens twintig kroegbazen de asbakken teruggezet. Groningse eigenaren van kleine cafés zeggen failliet te gaan als er niet meer gerookt mag worden. De concurrentie met grotere cafés die een aparte rookruimte kunnen inrichten, zou te groot zijn.

In Tilburg hebben café-eigenaren een comité tegen het rookverbod opgericht. Een woordvoerder van dit Horeca Actiecomité Buigen of Barsten liet gisteren weten dat zich inmiddels duizend ondernemers uit het hele land hebben aangemeld. Op een actiebijeenkomst in Tilburg worden deze week honderden boze caféhouders en afgevaardigden verwacht.

Klink noemt het overdreven dat de horeca in chaos zegt te verkeren door het rookverbod. Volgens de minister zijn er geen harde cijfers over omzetverlies. Hij wijst erop dat vanuit landen die het roken al eerder verboden geen omzetverlies is gemeld.