De uitgaansbijbel in het Engels

Zo wordt onze hoofdstad aangeprezen op de website van TimeOut Amsterdam: ‘Van Gogh, 300-year-old pot plants and dairy-based culture: Amsterdam’s got the lot’. De site verzamelt onder meer recensies van cafés, restaurants en coffeeshops als extra service bij de gelijknamige reisgids. Vanaf vandaag verschijnt de meest actuele Engelstalige uitgaansinformatie ook op papier: in een maandelijks blad dat 2 euro kost, met een oplage van 20.000 stuks.

De eerste editie van TimeOut verscheen in augustus 1968 in Londen. Veertig jaar later wordt de TimeOut London nog steeds gezien als dé uitgaansbijbel. Naast de uitagenda worden op cynische of geamuseerde toon restaurants en films gerecenseerd, maar ook lokaal nieuws kan op aandacht rekenen. Inmiddels is het blad uitgebreid met 25 wereldwijde edities: een kleurrijke mix van plaatsen van New York tot Dubai, Moskou, Tel Aviv, Lissabon en Cyprus – en nu komt daar Amsterdam bij.

In 1993 begon ‘Londen’ al eens met een Amsterdamse editie van TimeOut. Krap twee jaar later werd het afgeblazen. Een oud-medewerkster van het toenmalige blad vermoedt dat de grandeur van Amsterdam werd overschat: de stad beslaat immers eentiende van Londen en het aantal bezoekers (en daarmee kopers van het blad) bleek navenant.

Dat het blad gericht is op backpackers is een misvatting, zegt de huidige hoofdredacteur Nina Siegal. Het thema van het eerste Amsterdamse nummer illustreert de ambitie: ‘Local heroes’, geïllustreerd met een groepsportret van onder anderen burgemeester Job Cohen, prostitutiewoordvoerster Mariska Majoor en historicus Geert Mak. Siegal wil vooral een cultureel maandblad maken, voor inwoners van Amsterdam én haar bezoekers. ,,Het is een lezersvriendelijke insiders-guide over de stad”, aldus Siegal: 22 pagina’s culturele agenda, 78 pagina’s redactionele verhalen.

Siegal kwam twee jaar geleden als New Yorkse journaliste naar Amsterdam om een historische roman te schrijven, en besloot te blijven. Wat ze miste was een blad met culturele tips in het Engels. ,,In New York was TimeOut mijn lijfblad. Ik keek altijd even kijken wat er te doen was, ook als ik nergens heen zou gaan.”

TimeOut gaat samenwerken met de gratis Engelstalige tabloidkrant Amsterdam Weekly (oplage 25.000), uitgegeven door de Amerikaanse journalist Todd Savage. ‘Weekly’ bevat een summiere uitagenda en concentreert zich op alternatieve opiniërende en culturele artikelen, gericht op de plaatselijke internationale gemeenschap.

Het blad kwam in april dit jaar in financiële problemen, doordat de aandeelhouders zich hadden teruggetrokken. Dat nieuws bereikte via het internationale netwerk uiteindelijk uitgever Yuval Sigler, een Israëlier die het succesvolle TimeOut Magazine van Tel Aviv uitbrengt. Sigler had al licenties om in Berlijn, Praag en Amsterdam een TimeOut op te zetten, en zocht nog een lokale uitgever en redactie. Zo vond Savage zijn nieuwe investeerder – nu moet TimeOut het voortbestaan van Amsterdam Weekly garanderen.

De redactie is gehuisvest in een oud VOC-pakhuis op een toplocatie. Het huurcontract beslaat tien jaar, merkt uitgever Savage op: hij heeft het volste vertrouwen in de toekomst, door de internationale faam en formule van TimeOut. „Alleen al de naam trekt nu al veel enthousiaste adverteerders, ook van grote internationale merken.” Investeerder Sigler staat garant voor een vliegende start.

De internationale gemeenschap in Amsterdam bestaat, tijdelijke ‘expat’-werknemers niet meegerekend, uit zo’n 150.000 mensen uit ‘geïndustrialiseerde westerse landen’, onder wie, aldus Siegal, veel kunstenaars. „Het zijn mensen die veel willen beleven”, zegt ze. Zelf heeft ze een hekel aan de betuttelende toon in veel reisgidsen. „Onze auteurs hebben een beetje brutale, eigenwijze schrijfstijl. We nemen lezers serieus.” Als TimeOut Amsterdam dit keer een succes wordt, wil de uitgever volgend jaar een Nederlandstalige, wekelijkse editie starten, en concurreren met NL20.