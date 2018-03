De grote klap die nog moet komen

Klanten in de rij voor een filiaal van de Bank of East Asia in Hongkong, nadat het gerucht was ontstaan dat de bank veel meer verlies had geleden op beleggingen in Lehman en AIG dan ze had gemeld. De bank ontkent dat er iets aan de hand is. Foto AFP Customers line up outside the entrance of a branch of Hong Kong's Bank of East Asia (BEA) on September 24, 2008 after rumours believed to be related to BEA's exposure to assets linked to failed investment bank Lehman Brothers and insurance giant AIG were reported in the local press. BEA moved to quell the rumours about its stability, stating "the management of BEA hereby states in the strongest possible terms that such rumours have no basis in fact." AFP PHOTO/MIKE CLARKE

AFP