De donkere aspecten van de rock-?n-roll

. De schrapende stem van Caleb Followill met zijn altijd wat zeurderige intonatie. Dreigende gitaren, robuuste basnoten. Teksten over ‘no mercy’ en ‘baby this is oh-oh-only bringing me down’. Kings Of Leon uit Mount Juliet, Tennessee deed er acht jaar over om hun karakteristieke rockgeluid uit de indiehoek te tillen en naar de hitparade te transporteren. Nu is het zo ver, met de single Sex on fire en het vierde album Only By The Night. Het is met voorsprong hun beste, meest toegankelijk plaat tot nu toe. Onder de oppervlakte is er altijd de dreigende sfeer, van een band die het niets kan schelen wat de buitenwereld van ze vindt.

Broederliefde, familietwisten, seks, drugs en rock-’n-roll zijn de ingrediënten waarmee de Followills (drie broers en één neef) hun familienaam op de kaart hebben gekregen. Leon is de naam van de vader én de grootvader van zanger en gitarist Caleb (26), drummer Nathan (37) en bassist Jared (22) Followill. Pa noemde hen ‘mijn koningen’, dus over een groepsnaam hoefden ze niet lang na te denken. Neef Matthew (23) is het gitaarwonder en tegelijk de wildste van het stel. Vandaag doet hij niet mee aan de interviewverplichtingen; hij heeft een kater. Jared, de Benjamin en de grootste meisjesmagneet van de band, neemt de honneurs waar. Wat is het geheim van zijn aantrekkingskracht? „Mijn moeder had liever gewild dat ik een meisje was. Nee, ze trok me nog net geen jurkjes aan. Dat had ze eerder al met Caleb gedaan. Maar ze behandelde me als het meisje van de familie. Misschien heb ik daar meisjesachtige trekken aan overgehouden.”

Afgelopen zomer lieten Kings Of Leon al enkele nummers van Only By The Night in première gaan op de festivals van Glastonbury en Werchter. Openingsnummer was steevast Crawl met een prominente, U2-achtige baspartij. Jared: „Als ik zou mogen kiezen, zouden we de nieuwe plaat meteen al helemaal spelen. Dan maar wat minder routine, wat minder op de automatische piloot. Het is spannend om het publiek kennis te laten maken met nieuw werk. Maar je moet het wel live horen, niet via een krakkemikkig filmpje op YouTube. In het digitale tijdperk moeten we voorzichtig omgaan met nieuw materiaal. Als je het één keer speelt kent morgen de hele wereld het.”

Mogen we uit Only By The Night opmaken dat de muziek vooral ’s nachts tot zijn recht komt? „De titel is geënt op een zin uit een kort verhaal van Edgar Allen Poe, Eleonora. Het vat goed samen waar wij voor staan, als broers en als band. Overdag in Nashville zijn we gewone jongens. Maar ’s avonds op het podium zijn we een vierkoppig beest dat uit zijn hol gelokt wordt. Dat mechanisme van vier jongens die samen een rockband vormen heeft altijd een element van mystiek, iets vampiristisch zelfs. Alleen ’s nachts komt dat naar buiten. We houden van de donkere aspecten van de rock-’n-roll.”

De brave country- en westerncultuur van hun woonplaats Nashville heeft geen vat op hen? Toch wel, zegt Jared. „Vooral het christelijke aspect van country- en gospelmuziek heeft ons gevormd. Onze vader was een rondtrekkend predikant. We reisden vaak met hem mee en we bleven nooit lang in dezelfde stad. Achteraf moet ik vaststellen dat de religieuze popmuziek die we op de radio hoorden, niet zo veel voorstelde. In de kerk, dáár gebeurde het. Het is bijna een cliché, maar wij zijn opgegroeid met het gospelgevoel zoals Al Green het vertegenwoordigt, de zingende dominee die heel veel soul in zijn stem heeft. Vroege rock-’n-roll is daar voor een belangrijk deel van afgeleid. Je zou kunnen zeggen dat wij onze rock-roots in de meest pure vorm tot ons hebben genomen.”

Het lijkt dat Kings Of Leon lering hebben getrokken uit de tournee die ze als voorprogramma van U2 maakten. Hebben ze bij de ontwikkeling van de vollere, toegankelijker sound van Only By The Night aan U2 gedacht? „Niet bewust”, zegt Jared, „hoewel ik met open mond heb staan luisteren naar het basspel van Adam Clayton. We leggen ons toe op een bredere benadering van de instrumenten. Mijn bas klinkt lang niet meer altijd als een gewone bas; soms zou je zweren dat het een keyboard is en op andere momenten zijn er zo veel effecten op los gelaten dat je de afzonderlijke noten niet meer van elkaar kunt onderscheiden. Wat ons in de studio interesseerde was de opbouw van de muziek; hoe je een sfeer kunt creëren die de tekst ondersteunt. Bij ons pakt dat altijd wat grimmiger uit dan bij U2.”

Om een man te zijn moet je een wapen in je hand hebben; is dat de strekking van het nummer Be somebody? Integendeel, haast Jared zich te zeggen, we zijn Jerry Lee Lewis niet! „Dat lied gaat over een stalker, een meisje dat zo geobsedeerd is door het succes van een ander dat ze die persoon wil vermoorden. Het is beslist niet zo dat elke zuidelijke Amerikaan een redneck is die met wapens loopt te zwaaien. Met praten kom je er altijd uit. Zelfs als Caleb met een koekenpan op het hoofd van Nathan heeft staan bonken. Dat mocht ik al eens meemaken, tot bloedens toe. Dezelfde avond staan ze weer broederlijk samen op het podium.”