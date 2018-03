CU verbijsterd over CDA

Meestal laat hij zich niet in ferme bewoordingen uit, maar Hans Blokland, europarlementariër voor de ChristenUnie, zegt nu ronduit „verbijsterd” te zijn. Verbijsterd over de ommezwaai die het CDA en de rest van de grote christen-democratische fractie in het Europees Parlement volgens hem deze week maakte. Vandaag vindt in de milieucommissie van het parlement een cruciale stemming plaats over beperking van CO2-uitstoot door auto’s. Een voorstel dat volgens Blokland tot stand kwam onder druk van de autoindustrie geeft producenten meer tijd om aan strengere normen te voldoen. Blokland is vicevoorzitter van de invloedrijke milieucommissie.

Waarom bent u zo teleurgesteld?

„Omdat de auto-industrie de komende zeven jaar niets hoeft te doen.”

Hoe kan dit? De EU ontleent zijn bestaansrecht tegenwoordig bijna aan bestrijding van klimaatverandering.

„Dat komt door de kracht van de Duitse auto-industrie. Die heeft eerst bij Duitse europarlementariërs en later ook bij anderen in de christen-democratische fractie steeds meer steun gekregen.”

Steunt ook het CDA dit compromis?

„De christen-democraten schijnen behoorlijk eensgezind te zijn ja.”

Wat verandert er precies?

„In een vrijwillige overeenkomst met het bedrijfsleven stond dat nieuwe auto’s in 2008 maximaal 140 gram CO2 per kilometer mochten uitstoten. Nu dreigt dat 151 gram in 2015 te worden. Wij wilden 130 gram in 2012 en 125 gram in 2015. Het is buitengewoon onhandig dat dit gebeurt, want de consument kiest al voor kleine, zuinige auto’s. Producenten blijven zitten met de slurpers. Ik snap niet dat de industrie deze kans mist.”

Hoe gaat het nu verder?

„Ik hoop dat er in de milieucommissie toch een meerderheid tegen dit compromis ontstaat. Dan kan er alsnog iets goeds uitkomen. Op basis van de uitslag wordt er onderhandeld met de lidstaten over de definitieve eisen aan autoproducenten.”

Navraag bij het CDA leert dat de partij het voorstel inderdaad steunt. „Ook om de werkgelegenheid bij Nederlandse toeleveranciers van de Duitse auto-industrie te garanderen”, aldus europarlementariër Lambert van Nistelrooij.