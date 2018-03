Crisis dreigt in Turkije door Duitse fraudezaak

Toen het Constitutionele Hof vorige maand besloot om de AK-partij van premier Erdogan niet te verbieden, haalden velen in Turkije opgelucht adem. Zou de politieke rust in het land eindelijk weerkeren?

Maar de politieke vakantie waar Turkije even van mocht genieten is voorbij. De afgelopen weken is een ongekende woordenstrijd opgelaaid tussen Erdogan en mediabaas Aydin Dogan. De aanleiding is een omvangrijke rechtszaak in Duitsland over corruptie waarbij de naam van premier Erdogan in de aanklacht wordt genoemd. Volgens Dogan probeert Erdogan te verhinderen dat zijn media over de zaak berichten en is de persvrijheid in het geding. Daarom heeft hij nu aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen twee parlementsleden van de AK-partij.

De nieuwste politieke crisis begon toen de Duitse autoriteiten een onderzoek instelden naar Deniz Feneri (vuurtoren), een Turks-Duitse liefdadigheidsinstelling van islamitische signatuur. De leiding van de instelling zou miljoenen euro’s naar Turkije hebben vervoerd. In de aanklacht zegt een van de betrokkenen dat hij geld aan een ander gaf met het doel dat te overhandigen aan Erdogan.

Of Erdogan dat geld heeft gekregen of niet, staat niet te lezen in de aanklacht. Maar toen de Dogan-media over de kwestie begonnen te berichten, ontplofte de Turkse premier. Twee weken geleden hield hij toespraken waarin hij de mediabaas „bedreigde” – althans in de ogen van de Dogan-kranten.

Wie met modder gooit, vindt uiteindelijk zelf zijn einde in diezelfde modder, zo liet Erdogan weten. Ook stond hij uitgebreid stil bij het Hiltonhotel in Istanbul, dat eigendom is van Dogan. Deze had daar, aldus Erdogan, allerlei projecten willen uitvoeren en de autoriteiten (lees: Erdogan en de zijnen) hadden geen toestemming willen geven. En dus, aldus Erdogan, wil Dogan wraak.

Erdogan lijkt de eerste slag in de oorlog gewonnen te hebben: op de beurs zijn de Dogan-aandelen in waarde gezakt. Maar de strijd is nog lang niet voorbij: alle kranten van Dogan hebben zich op de affaire gestort. De premier ontkende de betrokkenen bij het Duitse schandaal te kennen, maar er is nu een foto opgedoken die dat logenstraft. Pijnlijk voor Erdogan en de zijnen is dat in de aanklacht nog veel meer namen uit de Turkse gelovige hoek worden genoemd. De Duitse officier van Justitie noemde in de zaak twee goede bekenden van Erdogan, onder wie Zekeriya Karaman, eigenaar van het religieuze Kanaal 7.

De Duitse rechterlijke macht heeft inmiddels nog eens duidelijk gemaakt dat ze onafhankelijk is. Toen een van de advocaten een betoog begon te houden dat Erdogan onschuldig was, werd hem direct gevraagd of de premier hem wellicht had ingehuurd. En twee parlementsleden van de streng-seculiere CHP-partij, die na een zitting vragen wilden stellen aan een rechter over de betrokkenheid van Erdogan, kwamen van een koude kermis thuis: de rechter gebood hen direct zijn kamer te verlaten.

Corruptie is sinds jaar en dag bestanddeel van de Turkse politieke cultuur: alle partijen, van gelovig tot streng-seculier, hebben zich er schuldig aan gemaakt. De AK-partij wilde de corruptie juist uit het politieke leven bannen. De komende tijd zal in Duitsland blijken of dat is gelukt. Omdat de Duitse rechter onafhankelijk is en mediabaas Dogan talrijke journalisten op de zaak heeft gezet, mogen Turken hopen dat de onderste steen boven komt.