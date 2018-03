Waarom konden we niet allemaal op vakantie blijven? Nauwelijks zijn we terug of onze wereld stort in.

Het begon in mijn woonplaats Amsterdam, waar hele gevelrijen dreigen te bezwijken. Een megalomane wethouder, die vroeger op zolder graag met treintjes speelde, besluit tot een overbodige metrolijn en voor je het weet zit je met vrouw en kinderen de rest van het jaar in een hotelkamer met uitzicht op een blinde muur. Ik las een interview met de ex-wethouder. Hij begreep er niets van dat hij nu opeens overal de schuld van kreeg. Hij had nooit met de aannemers onderhandeld, dat hadden anderen gedaan. Ja, hij had wel de beslissing genomen, maar „met de kennis van toen”.

Vanmorgen zet ik de televisie aan en zie president Bush met zijn grootste schrikogen verklaren dat er crisis is en de financiële paniek om zich heen grijpt. Of we maar allemaal eensgezind achter hem willen gaan staan. McCain ziet onmiddellijk zijn kans schoon om een nederlaag te voorkomen en staakt de strijd tegen Obama. McCain is het jongetje van vroeger dat, als je hem eindelijk met zijn rug tegen de grond had gekregen, riep dat het begon te regenen en we op moesten houden met vechten.

De eerste keer dat ik inzake de kredietcrisis onraad rook, was toen minister Bos verklaarde dat Nederland weinig te duchten had en er bij ons nooit een bank zou omvallen. Zó gaat hij ook al jaren met de crisis in de PvdA om en we weten nu hoe hij die wil oplossen: door bij de volgende verkiezingen weer gewoon lijsttrekker te worden. Het is alsof je Bush hoort zeggen: „Ik kan die financiële crisis wel oplossen, maar dan moeten jullie me eigenlijk nóg eens vier jaar laten aanblijven.”

Ik had mijn hoop liever op Nout Wellink gevestigd, en misschien ligt het wel aan mij, maar om een of andere reden word ik ook van hem nooit veel wijzer. Ja, hij vindt minister Bos misschien wel wat te optimistisch, maar nee, er zal bij ons niet snel iets gebeuren, tenzij, mits, maar, ofschoon.

Gelukkig geeft mijn eigen krant meer duidelijkheid: „Voor wie meer spaargeld hebt (sicje), is het verstandiger dit te verspreiden over verschillende banken.”

Ik liet het mijn vrouw lezen, want zij gaat over het geld. Ik ben net als die ex-wethouder van de Amsterdamse metrolijn: ik laat anderen de onderhandelingen doen en beperk me tot het uitgeven van het vrijgekomen geld. Als het fout gaat, kan ik altijd naar eer en geweten verklaren dat „mijn kennis van toen” nihil was.

„Wat moeten we doen om ons vermogen veilig te stellen?” vroeg ik.

„Hoezo vermogen?”

„Ik bedoel die spaarcentjes die we elke maand opzij leggen om er straks in het paradijs een bungalow van te kopen.” Iedereen wordt cynisch, ik ook.

„Maak jij je maar geen zorgen, je hebt er toch geen verstand van.”

Dat bedoel ik nou: wij leken zijn overgeleverd aan de specialisten van deze wereld die het allemaal zogenaamd beter weten, maar niet thuis geven als de boel ontspoort. Als het aan mij had gelegen, had ik mijn hele vermogen het liefst in een oude sok (zo’n lange wintersok) gestopt. Dat zeg ik met de kennis van toen – en nu.