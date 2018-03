Cricketspeler Van Nierop dood in Zuid-Afrika

De Nederlandse cricketinternational Maurits van Nierop is gisteren dood aangetroffen in Kaapstad, waar hij woonde.

Het was vanochtend nog onduidelijk hoe de 25-jarige Van Nierop, die in Zuid-Afrika werd geboren, om het leven kwam. Mogelijk zal autopsie op zijn lichaam meer uitsluitsel over de doodsoorzaak geven.

De Nederlandse cricketbond KNCB reageert geschokt op de dood van de speler, de zoon van oud-international en KNCB-bestuurslid Albert van Nierop. Van Nierop speelde de afgelopen twee seizoenen voor de club Claremont in Kaapstad.

De batsman speelde in 2006 zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal, maar was wel weer geselecteerd voor de wintertrainingen van de nationale selectie en maakte een reële kans op terugkeer in de ploeg.

Er is weinig meer bekend over de omstandigheden dan dat een veiligheidsbeambte hem rond vijf uur in de ochtend aantrof. Van Nierop was die avond en nacht in Kaapstad uitgeweest met Ryan Maron, coach van zijn Nederlandse club VRA in Amstelveen. Volgens berichten uit Kaapstad zou hij mogelijk van een muur gevallen of gesprongen zijn.

„Een groot verlies voor de Nederlandse cricketwereld, maar natuurlijk bovenal voor zijn familie”, aldus voorzitter Marc Asselbergs in een reactie op de website van de KNCB.

Van Nierop was een talentvolle batsman, die 69 hoofdklassewedstrijden speelde voor VRA. Als junior doorliep hij alle vertegenwoordigende elftallen van de cricketbond en was onder meer aanvoerder van Jong Oranje.

Van Nierops cricketcarrière begon bij Koninklijke UD in Deventer, maar hij stapte later over naar VRA, waar ook zijn vader en opa jarenlang speelden.

De jonge Van Nierop was de eerste Nederlander die een contract kreeg bij de MCC Young Cricketers op Lord’s in Londen, een eliteclub voor crickettalenten. Daar speelde hij van 2001 tot en met 2003.

Na zijn debuut speelde Van Nierop twee officiële eendaagse interlands voor Nederland en vier meerdaagse wedstrijden. In mei 2006 maakte hij in Abu Dhabi 60 runs tegen een Pakistaans vertegenwoordigend elftal met verscheidene internationals in de ploeg.