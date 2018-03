Correcties & aanvullingen

Het echte leven

In het artikel Film maken in de film blijft een waagstuk (24 september, pagina 1) staat dat technicus Dirk (gespeeld door Loek Peters) in de film Het echte leven van Robert Jan Westdijk regisseur wordt. Hij wordt hoofdrolspeler. In het kader bij hetzelfde artikel wordt de regisseur van Het zusje van Katia Maike de Jong genoemd. Haar voornaam is Mijke.

Gensoja

In het artikel Gengewassen niet meer te vermijden in voedsel (12 september, pagina 15) staat dat de Europese Commissie deze maand voor het eerst heeft besloten een gensoja toe te laten voor import en verwerking. De Europese Unie heeft echter vóór het ingaan van de huidige erkenningsprocedure in 2004 eerder één genetisch gemodificeerde soja toegelaten, die daardoor nu in EU-terminologie is geregistreerd als ‘bestaand product’.