Chinezen bouwen olieraffinaderijin Venezuela

Peking, 25 sept. Venezuela en China gaan samen een olieraffinaderij in het binnenland van Venezuela bouwen. Ze willen ook samen vier grote olietankers in de vaart nemen. Dat maakte de Venezolaanse president Hugo Chávez gisteren bekend. Hij is op staatsbezoek in China. Venezuela wil zijn olie-export naar China uitbreiden van 500.000 vaten nu naar 1 miljoen vaten in 2012. De landen gaan verder samenwerken op agrarisch en technologisch gebied. Ook kwamen Venezuela en China overeen dat ze een gezamenlijk investeringsfonds gaan verdubbelen naar 12 miljard dollar.