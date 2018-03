15 procent jongeren heeft overgewicht

Ongeveer 15 procent van de jongeren tussen de 2 en 25 jaar kampt met overgewicht. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben bovendien vaker overgewicht, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2012.

3 procent van de jongeren had in 2012 last van ernstig overgewicht. De overgewichtscijfers zijn daarmee al een paar jaar stabiel. Ook in 2010 leed rond de 15 procent van de ondervraagde kinderen en tieners tot 25 jaar aan overgewicht, het ernstige overwicht lag toen op 3,4 procent.

Opvallend is dat van de groep tussen 18 en 25 jaar bijna 20 procent te zwaar is. In de groep tussen 2 en 18 jaar ligt dat aantal beduidend lager: tussen de 12 en 13 procent. Bij de groep extreem overgewicht ligt de piek juist bij de jongste kinderen, tussen 2 en 9 jaar: 3,6 procent lijdt eraan.

Lagere inkomensgroepen tonen meer overgewicht

Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het overgewicht toe. In de laagste inkomensgroep heeft 19 procent van de jongeren overgewicht, terwijl dat in de hoogste inkomensgroep 11 procent is. Ernstig overgewicht komt onder de jongeren in de laagste inkomens zelfs drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten met het hoogste huishoudensinkomen.

Twee op de drie jongeren zijn vorig jaar minstens een keer naar de huisarts geweest. De groep uit de laagste inkomensgroep gaat ook vaker naar de huisarts. Tandarts en fysiotherapeut worden juist minder vaak bezocht door jongeren uit de laagste inkomensgroep.

Toch vinden volgens het onderzoek bijna alle jongeren zelf dat ze in goede gezondheid verkeren. 93 procent beoordeelt de eigen gezondheid als goed of zeer goed. De jongeren met het laagste inkomen zijn slechts iets minder positief over hun gezondheid dan jongeren uit hogere inkomensklassen.

Begin jaren tachtig was maar 27 procent van de hele bevolking te zwaar. Nu is dat ruim 40 procent van de bevolking, inclusief kinderen.