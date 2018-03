Cao-overleg bij Corus afgebroken

IJmuiden, 25 sept. De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Corus zijn gisteren afgebroken. Volgens de CNV Bedrijvenbond wilde Corus niet over loon praten en afwachten met welke looneis de vakcentrales komen na het najaarsoverleg met het kabinet en de werkgevers. Corus hecht inderdaad aan de uitkomsten van het najaarsoverleg, dat in oktober wordt gehouden. Als daar centrale afspraken worden gemaakt, dan is het belangrijk dat grote bedrijven als Corus zich daaraan houden, aldus een woordvoerder. Hij voegt eraan toe dat Corus wel bereid was met een loonbod te komen, maar dat de bonden het overleg al hadden verlaten voordat het bedrijf daartoe de kans kreeg.