Buurtrechters in probleemwijken

De Tweede Kamer steunt een voorstel om in achterstandswijken buurtrechters in te schakelen. De buurtrechters moeten zitting houden in de probleemwijken en overlast snel aanpakken. De PvdA werkt aan een wetsvoorstel dat kan rekenen op steun van coalitiegenoot CDA en oppositiepartij VVD. De twee partijen plaatsen wel kanttekeningen. „Het is een aardig idee, maar heeft nu geen prioriteit”, aldus VVD-Tweede Kamerlid Fred Teeven. „Wij willen eerst alle hens aan dek om het snelrecht ingevoerd te krijgen.” De CDA-fractie spreekt van een goed plan. De Kamer debatteert morgen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over straatoverlast naar aanleiding van problemen in de Goudse wijk Oosterwei. Connexxion-bussen hebben de wijk enige dagen gemeden, na bedreiging van chauffeurs. (ANP)