Bush: steunen fonds is cruciaal

De Amerikaanse president Bush heeft het Congres opgeroepen het regeringsvoorstel te steunen voor het instellen van een noodfonds van 700 miljard dollar (475 miljard euro) om riskante beleggingen van banken over te nemen. Bush waarschuwde dat de hele economie in gevaar is. „Zonder snelle actie van het Congres kan er paniek ontstaan. Dan dreigt een langdurige en pijnlijke recessie.”

Bush heeft de presidentskandidaten John McCain en Barack Obama dringend verzocht naar Washington te komen voor crisisoverleg. McCain heeft zijn campagne tijdelijk stilgelegd om zich op de kredietcrisis te kunnen concentreren. Hij wil het voor morgenavond geplande verkiezingsdebat met de Democraat Obama afgelasten.

Bush ontmoet McCain en Obama vandaag om zijn noodplan te bespreken. Bush hoopt dat Obama en McCain kunnen helpen bij de onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen. Het plan van minister Henry Paulson (Financiën) moet honderden Amerikaanse banken helpen en het financiële systeem vlottrekken.

De partijen zijn het over een aantal aspecten oneens. Democraten willen bijvoorbeeld dat huiseigenaren de mogelijkheid krijgen opnieuw over hun hypotheek te onderhandelen. Ook wordt onderhandeld over een voorstel om de beloningen van bankbestuurders te beperken.

De komst van de presidentskandidaten is niet door alle partijgenoten in de hoofdstad toegejuicht. De leider van de Democratische onderhandelingsdelegatie, Barney Frank, stelde dat hun komst de onderhandelingen zou onderbreken en dat een akkoord nabij is.

George Soros: pagina 7

Commentaar: pagina 9

Pensioenfondsen: pagina 15

Hong Kong: pagina 15

Lees de toespraak van Bush via nrc.nl/kredietcrisis