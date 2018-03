Buffett waagt weer eens een gokje

Sommigen meenden dat superbelegger Warren Buffett tijdens de kredietcrisis zijn gevoel voor koopjes was kwijtgeraakt. Nu heeft de topman van Berkshire Hathaway een vermoedelijk profijtelijke belegging gedaan in Goldman Sachs, de sterkste Wall Street-bank. Het lijkt erop dat de Sage of Omaha (de Wijze Man uit Omaha) zijn stiel weer te pakken heeft.

Het is meer dan twintig jaar geleden dat Buffett de fout in ging met zijn belegging in Salomon Brothers, voordat er een beroep op hem werd gedaan om de noodlijdende firma een tijdlang te besturen. In de tussentijd heeft hij altijd een goed oog gehad voor buitenkansjes, op voorwaarde dat de betreffende activiteiten een ‘slotgracht’ hadden om concurrenten op afstand te houden. Ondanks het feit dat de firma onlangs onder vuur kwam te liggen, komt de reputatie van Goldman nog steeds het dichtst in de buurt van zo’n verdedigingslinie als het om Wall Street gaat.

Buffett krijgt voor 5 miljard dollar (3,4 miljard euro) aan preferente aandelen van Goldman, die een rendement van 10 procent opleveren, en zogenoemde ‘warrants’ op 5 miljard dollar aan gewone aandelen, tegen een uitgiftekoers van 115 dollar per aandeel, hetgeen dinsdag bij de slotkoers van 125,05 dollar meteen al een winst inhield. Goldman wil daarnaast nog eens 2,5 miljard dollar binnenhalen middels een openbare aandelenemissie. De warrants van Buffett kunnen worden omgezet in een belang van 9 procent, als die emissie plaatsvindt tegen de slotkoers van dinsdag.

Achteraf gezien had het niet anders gekund dan dat Buffett in Goldman zou beleggen, als hij althans iets wilde ondernemen op Wall Street. Afgezien van het feit dat de firma over een toonaangevende positie en een van de weinige competente managementteams in de sector beschikt, heeft hij een zwak voor Byron Trott, een bankier van Goldman, die hij heeft omschreven als „de zeldzame zakenbankier die zichzelf in zijn cliënt kan verplaatsen”.

Goldman heeft intussen voor de kaken van de nederlaag iets weggegrist dat bijna op een overwinning lijkt. De aandelenkoers van de firma onderging een tijdlang een vrije val, toen het bedrijfsmodel van de resterende onafhankelijke zakenbanken op Wall Street op de korrel werd genomen. Na te zijn gestut door het reddingsplan van het Amerikaanse ministerie van Financiën en zich haastig te hebben omgevormd tot gewone bank, had de firma behoefte aan nieuw kapitaal. Dat is nu binnen, van de enige belegger wiens ondersteuning wel eens meer waard zou kunnen zijn dan zijn geld.

Onmiddellijk volgend op een andere Buffett-overname van vorige week – Constellation Energy, dat in moeilijkheden was geraakt – lijkt het erop dat de legendarische belegger eindelijk denkt dat de zaken niet meer veel erger zullen worden. Goldman mag dan één enkele transactie zijn, het beeld van een van ’s werelds meest gewiekste beleggers die zijn chequeboek trekt, zou andere financiële aandelen ook wel eens een steuntje in de rug kunnen geven.