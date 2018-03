Bos wil ook na 2011 leider van PvdA blijven

Wouter Bos wil leider blijven van de Partij van de Arbeid. De huidige minster van Financiën en vicepremier zei dat gisteravond in Amsterdam tijdens een debat in De Rode Hoed, georganiseerd door NRC Handelsblad.

Bos vertelde dat hij bij de volgende Kamerverkiezingen, in 2011, als zijn partij dat wil, weer lijsttrekker wil zijn. Hij benadrukte zich goed te voelen in zijn huidige positie en vanuit die post uitstekend het sociaal-democratische geluid te kunnen laten doorklinken. Bos wees bijvoorbeeld op zijn inspanningen om in Europees verband de excessieve topinkomens aan te pakken.

Binnen de PvdA nam de afgelopen maanden de onzekerheid toe over de vraag of Bos partijleider zou blijven. Zelf deed hij daar publiekelijk tot gisteren geen duidelijke uitspraak over. Dat voedde speculaties dat Bos wellicht het leiderschap zou overdragen aan iemand anders. De PvdA, nu met 33 zetels in de Tweede Kamer, doet het al lange tijd slecht in de peilingen. Voor de zomer ontstond discussie over de koers, toen fractievoorzitter Mariëtte Hamer openlijk pleitte voor meer toenadering tot de SP, terwijl staatssecretaris Frans Timmermans juist opriep tot een sociaal-liberale koers met D66 en GroenLinks. Bos heeft nooit een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een van deze stromingen.

Bos herhaalde gisteren, in het debat over globalisering en de macht van het kapitaal, dat de kredietcrisis „het neoliberale ordeningsmodel eerder op zijn tekortkomingen wijst dan op zijn veronderstelde superioriteit.” In de discussie over Bos’ mogelijkheden het superkapitalisme aan te pakken, merkte de PvdA-leider op te hebben gezien „dat de socialisten Wall Street binnentrokken”. Hij ziet daarin de bevestiging dat het neoliberalisme had afgedaan: „Ik ben blij dat er staatsfondsen zijn die de boel kunnen redden.”

