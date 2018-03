Bod op British Energy zit slim in elkaar

Hoeveel betaalt EDF werkelijk voor British Energy? Voor sommigen is het antwoord simpel. Het Franse staatsbedrijf heeft zijn bod in contanten op de Britse kernenergieproducent met 1 procent verhoogd naar 774 pence per aandeel, waardoor het prijskaartje naar 12,5 miljard pond (15,8 miljard euro) is gestegen.

Maar voor degenen die het alternatief overwegen van de zogenoemde contingent value rights (CVR’s), plus 700 pence per aandeel in contanten, is het antwoord vreselijk ingewikkeld. CVR’s zijn een grillig instrument, dat excessieve winsten oplevert als de elektriciteitsprijs en de opgewekte stroom een bepaald niveau bereiken. EDF moest de potentiële opbrengsten van het CVR-alternatief met maar liefst 30 procent verhogen om de tegenstribbelende aandeelhouders Invesco en M&G aan boord te krijgen.

Voor energieoptimisten lijken de CVR’s zeer waardevol. Ze kunnen over een periode van tien jaar wel 575 pence per aandeel waard blijken, waardoor de waarde van het bod stijgt naar 1.275 pence per aandeel. Maar dat bedrag is afhankelijk van zeer optimistische veronderstellingen over de prijs en de productie. De elektriciteitsprijs zou de komende tien jaar gemiddeld 95 pond per megawattuur, een standaardmaatstaf voor energie, moeten bedragen, en de reactoren zouden 65 terawattuur aan energie moeten produceren.

Maar de meeste analisten gaan uit van een veel lagere langetermijnprijs, die dichter bij de 50 pond per megawattuur ligt. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de productie zo hoog zal zijn. De reactoren van British Energy worden geplaagd door uitval, en het verlengen van hun levensduur zal moeilijk blijken. Tenslotte veronderstelt het extra bedrag van 55 pence een kortingstarief van 8,5 procent, hetgeen te geforceerd is gezien de onwaarschijnlijkheid dat dit allemaal zal gebeuren.

Voor realistischer beleggers zijn de CVR’s de gok niet waard, zeker niet omdat ze vermoedelijk niet bepaald liquide zullen zijn. Uitgaande van een basisprijs van 50 pond per megawattuur, plus een productie van 55 terawattuur – hoger dan de door British Energy zelf verwachte productie – en een langere levensduur van sommige reactoren, zijn de CVR’s ongeveer 77 pence per aandeel waard, hetgeen in de buurt ligt van het impliciete bod van EDF.

EDF zal uiteindelijk minder dan 12,5 miljard pond betalen, als het concern 25 procent aan het Britse Centrica weet te verkopen. Maar de CVR’s zijn een slimme manier om de zeer uiteenlopende meningen over de waarde van British Energy onder één noemer te brengen. Toch zijn ze niet geschikt voor weekhartigen. De meeste beleggers zullen het geld pakken en vervolgens de benen nemen.

Vertaling Menno Grootveld

