Beurzen gespannen door obligatiemarkt

De situatie op de financiële markten was opnieuw gespannen vanmorgen. De aandelenmarkten in Europa stonden weliswaar net in de plus, maar de omstandigheden op de – vooral – Amerikaanse obligatiemarkt maakten duidelijk dat er nog een enorm gebrek aan vertrouwen is.

De markten wachten op de details van het plan van de regering-Bush dat de financiële sector uit het slop moet trekken. De vraag is of er snel overeenstemming komt tussen Democraten en Republikeinen en of de 700 miljard dollar voldoende zal zijn om de sector te redden. President Bush heeft de twee presidentskandidaten John McCain en Barack Obama uitgenodigd om mee te onderhandelen.

Op de geldmarkt blijkt dat het vertrouwen in een spoedige goede afloop van de crisis ver weg is. Gisteravond liep de koers van de Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van één maand zo hard op dat de effectieve rente even onder de nul procent terecht kwam. Dit gebeurde vorige week ook al even met de staatsobligaties met een looptijd van drie maanden.

De effectenbeurzen waren relatief rustig vanmorgen. In Amsterdam noteerde de graadmeter AEX-indexuur 360,19 punten, een min van 0,1 procent.

De grote verliezer was opnieuw de Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis. Het concern verloor 6,8 procent en stond rond het middaguur op 6,51 euro. Een van de winnaars was chemieconcern DSM, dat vanmorgen opnieuw de winstverwachting voor het jaar naar boven bijstelde. DSM won 2,6 procent op 35,96 euro.

Telecomconcern KPN voelt de effecten van de kredietcrisis, zo bleek uit uitspraken van financieel directeur Smits tegen diverse media. KPN is dit jaar 24 miljoen euro extra kwijt omdat de rente die het moet betalen voor schulden is verhoogd. KPN daalde vanmorgen in eerste instantie, maar krabbelde weer op en stond aan het einde van de ochtend op 10,59 euro, een plus van 0,6 procent.