Benoeming gezant VS in Libië zit vast

New York, 25 sept.De Amerikaanse regering heeft er gisteren bij het Congres op aangedrongen in te stemmen met de benoeming van een ambassadeur in Libië. Die benoeming wordt geblokkeerd door Congresleden die eisen dat Tripoli eerstAmerikaanse slachtoffers van Lockerbie en andere aan Libië toegeschreven terreuracties volledig compenseert. De regering heeft de ambassadeur, Gene Cretz, al in 2007 voorgedragen, maar de Senaat, die de benoeming moet bevestigen,blijft dwarsliggen.