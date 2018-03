'Bedrijven aan de top met vrouwen presteren beter'

In donkere pakken en met ernstige gezichten hangen ze op de veertiende verdieping van de Stibbetoren in Amsterdam. Heleen Kersten, op weg naar een geschikte plek voor de foto bij dit interview, loopt er met de fotograaf langs. Zij hangt er niet tussen, nog lang niet. Dit is de fotogalerij van voormalige compagnons. Allemaal mannen.

Kersten (43) werd eind vorig jaar door advocatenkantoor Stibbe verkozen tot bestuursvoorzitter. Zij is de eerste vrouw die aan de leiding staat van een van de Nederlandse topkantoren. Bij andere zakelijke dienstverleners zoals accountants en consultants is nog aldoor geen vrouw tot de hoogste positie doorgedrongen, op de Nederlandse vestiging van consultant Accenture na.

„Het was hier geen kwestie die speelde”, zegt Kersten. „Dat zegt ook wel iets over dit kantoor. Eerlijk gezegd vond ik dertien jaar geleden mijn verkiezing tot partner spannender. Ik zat zelf thuis, ik was met zwangerschapsverlof voor de bevalling van mijn eerste kind. Toen was een vrouwelijke partner, niet alleen hier maar bij alle grote kantoren, nog heel bijzonder.”

Kersten is nu een van de zes vrouwelijke partners bij Stibbe. Van de 51 (bij de medewerkers is het fifty-fifty). Ze is fusie- en overnameadvocaat, de advocaat die, als het nodig is, nachten en weekends zal doorhalen om een deal te sluiten. Zo adviseerde ze het Zuid-Afrikaanse bierconcern SABMiller bij de overname van Grolsch, navigatormaker TomTom bij de overname van Tele Atlas en afvalbedrijf Van Gansewinkel bij de overname door private-equityfirma’s.

De combinatie met een gezin is niet lastig, zegt Kersten, die vier kinderen heeft. „Ik heb veel plezier in mijn werk, elke dag weer. Ik woon vijf minuten hier vandaan en mijn man is ook partner hier bij Stibbe. Die snapt dus waar ik mee bezig ben. Dan vind je je weg wel.”

Of het haar streven is meer vrouwelijke partners te krijgen?

Kersten: „Het is te hopen. Maar het is niet zo dat vrouwen hier vaker worden afgewezen dan mannen. Je ziet bij alle grote kantoren dat vrouwen eerder weggaan en kiezen voor een ander soort baan met een andere werkdruk. Het is nu eenmaal geen baan van 9 tot 5 en dat zal het nooit worden.”

Met een extern bureau doet Stibbe onderzoek naar interne belemmeringen voor vrouwen. Kersten: „Als vrouwen vertrekken, is dat zonde van het talent. En je ziet in onderzoeken dat bedrijven met vrouwen in het bestuur beter presteren. Het is niet alleen talent behouden, maar het is ook goed voor je besluitvorming dat er diversiteit is. Ik weet niet of het dan veel uitmaakt dat ik hier als vrouw bestuursvoorzitter ben. Als ik man was, zou ik het onderwerp ook serieus nemen.”

U ziet zichzelf als voorbeeld voor vrouwen?

„Ik hoop dat ik het ben. Dat mensen zien dat het mogelijk is om werk en gezin te combineren en dat het dan ook nog heel leuk kan zijn. Het is zeker wel zwaar, zeker als je kinderen nog klein zijn. In die periode moet je volhouden en doorgaan. De afwijzende reacties die ik kreeg toen ik net partner was, zijn verdwenen. En dat vind ik een goed teken. Alsof het niet goed zou zijn voor de kinderen. Dat is gelukkig veranderd.”

Wat wilt u hier bereiken?

„Een goede teamspirit. Onze mensen moeten zich ook optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom bieden we – voor zover we weten als enige advocatenkantoor in Europa – al onze advocaten en notarissen na drie jaar een mini-MBA bij [business school] Insead aan. In een speciaal voor ons samengesteld programma leren ze meer over financiële verslaggeving, financieel management, bedrijfswaarderingen, en strategie en personeelsbeleid van bedrijven. Ik wil dat wij voortdurend markt- en cliëntgericht denken. Vooral met de buitenwereld bezig zijn. Advocaten zijn wel heel direct met cliënten bezig, er is geen vergadercultuur. Maar je moet wel mensen aanmoedigen niet alleen die ene zaak te doen, voor een cliënt maar ook verder te denken. De markt om ons heen verandert.

„Het is niet zo dat er een nieuwe bestuursvoorzitter komt, omdat het onder de vorige niet meer goed ging. Zoals je dat in het bedrijfsleven vaak hebt. Het is bij ons een baan die van de ene op de andere partner overgaat, zonder dat er iets aan de hand is. Het gaat goed, dus aan mij de taak dat cliënten blijven komen en ambitieuze studenten hier willen werken.”

Heeft u last van een slechter draaiende economie?

„We hebben jaren gehad van prachtige transacties. Nu nemen de fusies en overnames af. Wij zijn voor de helft transactiepraktijk, maar anders dan het gemiddelde Angelsaksische kantoor, dat zich primair op die transactiepraktijk richt, doet de helft van ons kantoor andere dingen. En juist die dingen zien wij toenemen. In de vorige down turn hebben wij alle grote herstructureringen bij bedrijven gedaan. Bij UPC, Versatel, Hagemeyer. Momenteel gaat het nog niet slecht bij de operationele activiteit van bedrijven, maar wel meer bij de financiering. Dus hebben we nu veel werk aan financiële herstructureringen. Met de kredietcrisis zal daar nog meer werk uitkomen.

„Kijk ook naar ontwikkelingen rond duurzame energie, wat de samenleving nu erg bezighoudt, wij hebben ook een groep advocaten die zich al jaren met energiezaken bezighoudt.”

Hoe hard lopen de fusies en overnames terug?

„Op het moment nog niet zo hard. De miljardendeals van private equity, ja die zijn gestopt. Maar strategische deals zijn er nog volop, en private equity is in het middensegment ook nog met van alles bezig. Maar iedereen is wel voorzichtig of er nog veel komt.”

Veel Nederlandse bedrijven zijn verkocht en dat levert advocaten veel werk op. Is er op langere termijn geen probleem daardoor ontstaan?

„Nee. Maar omdat onze cliënten steeds internationaler worden, is het belangrijk dat wij ook internationaal zijn. Wij hebben, als enige Nederlandse kantoor, al vijf jaar een hele intensieve internationale alliantie met het Britse kantoor Herbert Smith en het Duitse kantoor Gleiss Lutz. Wij zijn blij dat we dat hebben en dat het goed loopt. We zouden niet graag in ons eentje Stibbe Nederland willen zijn. Herbert Smith heeft kantoren in Azië, in het Midden Oosten. Die zitten in Dubai en Abu Dhabi en daar kunnen wij ook weer mensen naartoe sturen. En zelf hebben we kantoren in New York, Londen en Brussel. Zo kunnen we internationaal meespelen.”

Is een alliantie voldoende en spelen de partners ook echt werk door?

„Dat gaat goed, we doen veel samen. Als je niet een mondiale firma bent, heb je een prikkel om er extra energie in te steken. We wisselen medewerkers uit, we wisselen knowhow uit. Cliënten met wie we hebben gewerkt, zijn er tevreden over. Die geven ook niet aan dat ze het nodig vinden dat wij fuseren. Dat hoeft niet, zolang je als één team werkt.”

De mondiale firma’s halen uit hun ICT-systemen veel kostenvoordelen waardoor ze meer kennis kunnen delen. U mist dat niet?

„Nee, en wij kunnen ook veel samen met onze alliantiepartners doen. Dat is ook het voordeel van een alliantie boven alleen maar zelfstandig zijn, zoals sommige andere Nederlandse kantoren. Dan is er toch een grotere drempel om kennis uit te wisselen, zonder dat het direct tot een declaratie leidt. En wij krijgen veel opdrachten uit het netwerk, we zijn minder afhankelijk van doorverwijzingen.”

Wat zijn uw mooiste deals?

„SABMiller was mooi. We kregen voor het eerst te maken met nieuwe regels voor openbare biedingen. Dan ben je aan het pionieren. Werken die regels wel? Ik doe het vak alweer zo lang, dat ik steeds blij ben als er weer nieuwe regels zijn waar je over moet nadenken hoe je ermee om moet springen.”